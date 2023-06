Quién era Park Soo Ryun, la estrella de Disney+ que murió tras un accidente

escuchar

Park Soo Ryun, actriz del drama de Disney+ Snowdrop, falleció tras caer por las escaleras el pasado 11 de junio, informaron medios internacionales. El accidente se habría presentado en una propiedad en la Isla de Jeju, la más grande de Corea del Sur, donde tenía una actuación.

La joven, de 29 años, fue trasladada inmediatamente al hospital para recibir atención médica urgente. Pese a los esfuerzos de los especialistas, la actriz surcoreana fue declarada con muerte cerebral.

Los padres de Park Soo expresaron la voluntad de donar los órganos de la intérprete, según los medios locales. “Debe haber alguien que necesite desesperadamente. Como su madre y su padre, podremos vivir consolados (por el pensamiento de que su corazón) ha ido a alguien y está latiendo”, señalaron.

La producción de Snowdrop también se pronunció tras conocerse el deceso de la estrella de Disney+. En su cuenta de Instagram escribieron: “Un día doloroso. Difícil respirar. La luz más hermosa. La flor más hermosa. Que descanse en paz”.

En la imagen, el elenco principal del drama Snowdrop, en el que Park Soo Ryun actuó junto a Jisoo, de Blackpink @su.ryeon_p

El funeral de Park Soo Ryun se llevó a cabo en el Hospital Suwon del Centro Médico Gyeonggi, en Corea del Sur, señaló The Sun.

¿Quién era Park Soo Ryun?

Park Soo Ryun tenía 29 años al momento de su fallecimiento. Nació en 1984 y se destacó en el mundo del entretenimiento surcoreano por su aparición en varios musicales y, posteriormente, en el drama de Disney+ Snowdrop.

La actriz hizo su debut en 2018 con el musical Il Tenore y después hizo su aparición en Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha y The Day We Loved.

No fue hasta hace dos años, en 2021, que Soo Ryun incursionó en la televisión de la mano de Snowdrop, programa que la hizo conocida a nivel internacional y que estuvo protagonizado por Jisoo, miembro del grupo Blackpink. También formaron parte del elenco principal Jung Hae-in y Kim Mi-soo, quien murió inesperadamente en 2022.

Park Soo Ryun en el set de Snowdrop al lado de Jung Hae-in @su.ryeon_p

En esta última serie, ambientada en 1980, Park tuvo el papel de un estudiante universitaria.

Según sus publicaciones en redes sociales, era amante de los animales, especialmente de los gatos. Tanto así que había adoptado a uno y lo llamó Kanto.

