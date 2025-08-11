Las redadas masivas en California y Nueva York mantienen en niveles récord las deportaciones hacia El Salvador

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración de Donald Trump y el crecimiento de las redadas en California y Nueva York, los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hacia El Salvador alcanzaron niveles récord en julio de este año.

Los vuelos de deportación hacia El Salvador mantienen niveles récord

Un estudio de Witness At The Border analizó los datos de ICE Air, el sector de operaciones aéreas de la agencia, y determinó que tanto en junio como en julio hubo 22 vuelos de deportación hacia El Salvador.

En julio hubo 22 vuelos de deportación del ICE hacia El Salvador

Se trata de la cantidad más alta desde agosto de 2022, cuando hubo 32 vuelos, pero representa un incremento del 29% en comparación con mayo. Además, se trata de un 55% más que el promedio de los seis meses previos y un 83% más que en julio de 2024.

El informe señaló que el ritmo de vuelos se aceleró visiblemente en los últimos días de junio y se mantuvo a lo largo de julio. Mientras que en mayo los viajes a El Salvador aterrizaban aproximadamente cada dos días, en los últimos diez días del sexto mes del año se realizaron 13, de un total de 22. Además, indicó que a esa cifra se suma un vuelo militar de deportación hacia el país latinoamericano.

Si bien el estudio no define el número de deportados en cada operativo a El Salvador, los promedios regionales indican que aproximadamente 1750 personas deportadas en junio, de acuerdo a El Salvador Now.

Los vuelos de deportación del ICE crecieron en junio y se mantuvieron en julio

Witness at the Border señaló que en total junio cerró con 209 vuelos de deportación operados por ICE, la cifra mensual más alta desde que comenzó el seguimiento sistemático en 2020.

Las cifras disminuyeron levemente en julio, con un total de 207, aunque por encima del dato de hace cinco años. Guatemala, Honduras, México y El Salvador representaron el 69% de las deportaciones. Algunos de los países que recibieron vuelos del ICE fueron:

Guatemala recibió 54 vuelos de deportación de la agencia migratoria.

recibió 54 vuelos de deportación de la agencia migratoria. Honduras , 49.

, 49. El Salvador , 22.

, 22. México , 17.

, 17. Colombia , nueve.

, nueve. Venezuela , nueve.

, nueve. Brasil , cuatro.

, cuatro. República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica, Perú, Haití, entre otros, tuvieron un vuelo cada uno.

En total durante julio ICE realizó 207 vuelos de deportación, dos menos que en junio cuando alcanzo los 209 Foto ICE.gov

Por qué relacionan el crecimiento de deportaciones específicamente con las redadas en California y Nueva York

La mayoría de los operativos de deportación que llegaron a El Salvador durante julio habían partido desde la ciudad de Alexandria, en Louisiana, y de Harlingen, Texas. Es decir, de terminales aéreas clave para las operaciones de ICE Air, ya que concentran gran parte de los vuelos internacionales con migrantes expulsados.

Señalan que el incremento de los vuelos de deportaciones está asociado a las crecientes redadas en estados santuarios ICE

Si bien partieron de Texas y Louisiana, para el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), César Ríos, el incremento de los vuelos se debe a un cambio en la política migratoria estadounidense y a los crecientes operativos en estados santuarios como Nueva York y California, tras el pedido de Donald Trump.

“Hasta hoy habían sido solo órdenes de deportación, pero ya entramos a la fase de redadas. En esta fase no se clasifica por nacionalidad, sino que se busca atrapar a toda persona migrante indocumentada, tenga o no orden de deportación”, apuntó en diálogo con La prensa gráfica sobre lo que consideró la nueva modalidad de detención y el crecimiento de las redadas.