La empresa Kohl’s fue fundada en 1962 por Maxwell Kohl, un ciudadano de origen migrante que emprendió su propio negocio en Estados Unidos. En la actualidad, la cadena de tiendas no posee un dueño único, dado que se trata de una corporación pública que cotiza en bolsa y presenta propiedad compartida entre sus accionistas.

La historia de Kohl’s en EE.UU. y cómo un empresario origen migrante fundó la compañía

Maxwell Kohl abrió la primera sede de la cadena de tiendas en Brookfield, en Wisconsin, en 1964. En la actualidad, la compañía posee más de 1100 sucursales en 49 estados de Estados Unidos, con precios más accesibles que muchas de la competencia sobre marcas nacionales.

Maxwell Kohl's creó la compañía en 1962 y logró un éxito nacional The Immigrant Learning Center

Kohl nació en Polonia y migró a Estados Unidos, donde trabajó en fábricas en Milwaukee hasta sus 26 años. En 1946, abrió el primer supermercado a su nombre en Menomonee Falls y, posteriormente, emprendió la idea de operar una cadena de tiendas en todo ese país.

Según The Immigrant Learning Center, el fundador de la marca era un cliente exigente y tomó la decisión de crear su propio negocio luego de una experiencia insatisfactoria con la compra de una camisa.

Kolh presentó ingresos de 17.400 millones de dólares en 2023 y se situó en el puesto 235 en la lista Fortune 500 del año 2024.

Quién dirige la cadena Kolh’s en Estados Unidos

La compañía no posee un dueño único, dado que la propiedad es compartida entre los accionistas. La familia Kohl dirigió la empresa hasta 1972, entre el propio fundador y sus hijos, cuando se produjo su venta. En ese momento, Brown&Williamson adquirió la mayor participación, pero después la vendió en 1986.

Maxwell Kohl se jubiló y su hijo Herbert R. fue senador de Estados Unidos por Wisconsin durante más de dos décadas. Por otra parte, su hijo Sidney A. Kohl se consagró un exitoso promotor inmobiliario en Florida, con Palm Beach Civic Association.

En 2022, desde Simon Property Group y Brookfield Asset Management insistieron en una oferta de compra de Kohl’s por US$8600 millones, pero no llegó a ejecutarse la operación.

Los hijos de Maxwell Kohl, Herbert y Sidney, consagraron trayectorias distintas a la empresa de su padre congress.gov/almbeachcivic.org

Con respecto a la dirección ejecutiva de la cadena de tiendas, en mayo de 2025 ocupó el cargo interino Michael Bender, según indicó un comunicado de la firma, tras el despido de Ashley Buchanan.

El auge de Kol’s en EE.UU. y una situación complicada este 2025

La compañía creó sus propias marcas, como FLX, con ropa deportiva, y protagonizó una asociación con Sephora para los artículos de cosmética. A su vez, la firma destacó que, desde su fundación, donó más de US$875 millones para apoyar a comunidades en la salud y el bienestar familiar en todo ese país.

La cadena se distribuye en 49 estados del territorio norteamericano corporate.kohls.com

Sin embargo, en enero pasado, la empresa anunció que planeaba el cierre definitivo de 27 sucursales distribuidas en todo el territorio norteamericano, debido a que enfrentaban “desafíos económicos” que complicaron la sostenibilidad en ciertas zonas.

Entre los cierres, se incluyeron tres de las más representativas en Estados Unidos, situadas en California, Utah y Colorado, dado que enfrentaron pérdidas financieras por una disminución en la rentabilidad.