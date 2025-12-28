Quién es el dueño latino de Supermercados Talpa: productos para hispanos y estrategias para proteger migrantes

La cadena de Supermercados Talpa en Estados Unidos surgió en 2009, cuando el migrante mexicano Gerardo Cárdenas inauguró el primer local. Con el paso de los años, el empresario latino potenció su marca y abrió varias sucursales en Georgia, donde se consolidó como una de las opciones más populares para hacer las compras.

Quién es Gerardo Cárdenas, el dueño mexicano de Supermercados Talpa

Cárdenas contó en diálogo con Abasto Media que nació y creció en Talpa, en México. Cuando era adolescente, se mudó junto a sus padres, Leopoldo y Celia, a la ciudad de Rome, ubicada en el condado de Floyd, en el norte de Georgia.

Gerardo Cárdenas, propietario de Talpa Supermercados Hispatlanta

Allí, la familia inauguró un local de comestibles de 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados), que se mantuvo en funcionamiento durante diez años. Con el paso del tiempo, empezaron a administrar cada vez más sucursales.

En 2009, se trasladaron a Atlanta, la ciudad más poblada de Georgia. Fue en esa metrópoli donde abrieron el primer supermercado Talpa.

Todo iba bien hasta que, apenas seis meses después de la apertura, falleció Leopoldo. Así fue como Gerardo Cárdenas quedó a cargo con solo 22 años. Por su parte, su madre se hizo cargo de administrar las tiendas que permanecían en Rome, aunque finalmente todas fueron vendidas.

Ese momento fue un punto de inflexión en la trayectoria de Gerardo, que se propuso crecer en la industria con un objetivo claro: llegar a tener 20 sucursales.

Talpa cuenta con diferentes especialidades, desde una cocina hasta una panadería y confitería Talpa

Según analizó, eso le permitiría comprar más cantidad de mercadería, lo que se traduciría en costos más bajos. Esta estrategia, según contó, era clave para poder mantener los productos a precios accesibles para sus clientes.

“Todo el dinero que reunía, que hacía en la tienda, lo iba guardando para luego poder abrir otro supermercado Talpa”, explicó.

Supermercados Talpa, pensados para migrantes latinos de Estados Unidos

Gerardo Cárdenas explicó que su mayor objetivo es ofrecer toda clase de productos hispanos de la mejor calidad.

Además, también se ha caracterizado por brindar protección a la comunidad migrante de Estados Unidos. Sin ir más lejos, cuando abrió su primera sucursal, la familia Cárdenas encontró una manera para ayudar a los extranjeros que tenían temor de hacer las compras frente a los arrestos de los agentes federales.

Así se ve por dentro un supermercado Talpa Talpa

“En 2009, estaban muy fuertes las redadas contra inmigrantes. Entonces, decidimos ofrecer servicios de transporte a domicilio, llevando y trayendo a los clientes a sus casas para que pudieran comprar sus productos”, comentó.

Esa estrategia creció notablemente con el tiempo: en 2019, llegó a tener hasta 18 vehículos para todas sus sucursales, con el objetivo de transportar a migrantes que querían visitar Talpa, pero tenían miedo de abandonar sus viviendas.

Cuántas sucursales tiene Supermercados Talpa en Estados Unidos y dónde se ubican

Según el sitio web, Supermercados Talpa cuenta con 13 sucursales en EE.UU.: 12 de ellas están en Georgia, mientras que la restante se ubica en Tennessee.

El anuncio que publicó Talpa Supermercados para anunciar su llegada a Dalton, Georgia

Estas son todas las sucursales de Supermercados Talpa: