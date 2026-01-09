Quién es el magnate petrolero y donante republicano que asesora a Trump sobre Venezuela

WASHINGTON.– El multimillonario empresario energético y donante republicano, Harry Sargeant III, y su equipo asesoran a la administración Trump sobre cómo Estados Unidos puede impulsar el regreso de algunas compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

La participación de Sargeant, quien tiene vínculos de larga data con la industria petrolera venezolana, subraya la dependencia de la administración Trump de los ejecutivos petroleros estadounidenses para obtener orientación sobre cómo administrar el sector energético del país tras la detención de Nicolás Maduro.

El magnate petrolero estadounidense Harry Sargeant

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, mientras las fuerzas estadounidenses continuaban incautando petroleros vinculados a Venezuela. “Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su desembolso para beneficiar al pueblo venezolano”, afirmó.

Los intereses comerciales de Sargeant en Venezuela son relativamente pequeños en comparación con los del gigante petrolero Chevron, la única petrolera estadounidense con autorización federal para exportar petróleo del país, pero Sargeant lleva operando allí desde la década de 1980.

Las empresas de Sargeant compran y exportan asfalto, que se puede fabricar a partir del tipo de crudo pesado que se produce en Venezuela, y ha invertido en la producción de varios yacimientos petrolíferos del país. También tiene un largo historial de tratos con altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Maduro y a la presidenta interina Delcy Rodríguez, según declaró a Reuters.

Sargeant tiene vínculos de larga data con el presidente estadounidense Donald Trump y suele jugar al golf con él en Mar-a-Lago, según dos fuentes.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al presidente Trump JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sargeant se ha reunido con altos funcionarios de Trump en los últimos días, incluyendo al secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, en Miami, según una de las fuentes familiarizadas con el asunto. Ha discutido con funcionarios la necesidad de invertir en la modernización de la infraestructura petrolera venezolana y ha asesorado sobre los términos que el gobierno venezolano podría estar dispuesto a ofrecer en los contratos, según las fuentes.

Asesor informal

En una entrevista, Sargeant confirmó que miembros de su equipo, incluyendo a su hijo Harry IV y al ejecutivo Ali Rahman, han mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses, pero afirmó que no está asesorando formalmente a la administración.

Al igual que otros ejecutivos petroleros, afirmó que alentó a la administración a negociar con Rodríguez en relación con el caso de la líder opositora María Corina Machado. “Creo que Delcy, cuando llegue el momento adecuado, estará dispuesta a facilitar la transición del país a la democracia y, como saben, a celebrar elecciones libres y justas", afirmó.

El secretario de energía estadounidense Chris Wright en Atenas el 6 de noviembre del 2025. Thanassis Stavrakis - AP

Un alto funcionario afirmó que Trump está “ejerciendo la máxima influencia con los elementos restantes en Venezuela y asegurándose de que cooperen con Estados Unidos deteniendo la migración ilegal, deteniendo el flujo de drogas, revitalizando la infraestructura petrolera y haciendo lo correcto para el pueblo venezolano".

Sargeant es el expresidente de finanzas del Partido Republicano de Florida. Su familia y entidades corporativas han donado millones de dólares a los republicanos, según los registros de financiación de campañas. Entre 2019 y 2020, su esposa, Deborah, donó 285.000 dólares al Fondo de la Victoria de Trump, según los registros.

Escenarios de guerra

Sargeant ha trabajado en el sector petrolero en algunos de los países con más turbulencia política del mundo. Durante la guerra de Irak, fue contratado por el Pentágono para transportar combustible a las tropas. En 2009, el Comité de Supervisión del Congreso lo acusó de haber cobrado de más al Pentágono por esos contratos petroleros.

Sargeant negó las acusaciones y una investigación del Departamento de Defensa no encontró vulnerabilidades de fraude. Por otro lado, una de sus empresas, GlobalOil Terminals, exportó asfalto desde Venezuela hasta la primavera boreal pasada, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le revocó la licencia. La medida formó parte de una campaña de presión de Trump contra Maduro.

Una planta de petróleo en Irak, donde trabajaron las empresas de Sargeant durante la guerra Reuters

El magnate energético es uno de los varios grandes ejecutivos petroleros que ayudan a altos funcionarios del gobierno a planificar una larga lista de proyectos para reactivar la industria petrolera venezolana tras décadas de mala gestión, falta de inversión y sanciones. Esto incluye aumentar el suministro de petróleo a Estados Unidos y otros mercados, así como la inversión extranjera en infraestructura, según dos de las fuentes.

“Hay muy pocas personas dentro del gobierno estadounidense con la experiencia en la industria para poder dirigir esto”, dijo una fuente sobre el sector petrolero venezolano. Si bien varios ejecutivos del sector energético han estado en contacto con la administración en los últimos días, Sargeant es uno de los más influyentes, en parte debido a su relación con Trump.

Las empresas de Sargeant han trabajado durante años con el gobierno de Maduro y la petrolera estatal Pdvsa. Una empresa, parcialmente propiedad de Sargeant, buscó un acuerdo con el gobierno en 2017 para rehabilitar tres campos petroleros. Y en 2024, tras la flexibilización de algunas sanciones estadounidenses, llegó a un acuerdo con PDVSA para el equivalente a 570.000 barriles de asfalto que se utilizarán en proyectos en Estados Unidos.

La empresa estatal venezolana PDVSA archivo

También ha participado anteriormente en las iniciativas de la administración Trump para acercarse a los líderes venezolanos. En febrero de 2025, ayudó a mediar una reunión entre el enviado especial estadounidense Richard Grenell y Maduro, en la que ambos abordaron la deportación de migrantes a Venezuela, la liberación de prisioneros estadounidenses y la posible extensión por parte de Estados Unidos de la licencia para que Chevron opere en el país, según declaró Sargeant a Reuters. Estados Unidos finalmente anunció la extensión de la licencia de Chevron.

Sargeant y otros ejecutivos petroleros cercanos a la administración informaron al gobierno estadounidense que Rodríguez probablemente sería una mejor opción para presidenta interina, ya que podría controlar mejor el sector petrolero y garantizar el acceso de las compañías petroleras estadounidenses que la líder de la oposición, María Corina Machado, según dos de las fuentes.

En conversaciones con Rodríguez, funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, discutieron cómo las empresas estadounidenses, temiendo el riesgo legal y financiero de invertir en Venezuela, necesitarían contratos favorables para regresar al país, según dos de las fuentes.

Sargeant afirmó que miembros de su equipo en Venezuela han estado en contacto con Rodríguez desde la captura de Maduro, pero que él solo había intercambiado mensajes de texto para desearle éxito en su nuevo cargo.