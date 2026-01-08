Si Trump no reactiva la democracia a Venezuela, nunca logrará conseguir mucho petróleo

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump dijo el martes que Venezuela comenzaría a entregar petróleo por un valor de hasta 3000 millones de dólares, que él distribuiría “para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

El presidente no dejó en claro sobre qué base legal se está haciendo esto ni adónde irá exactamente ese dinero.

La refinería El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 21 de diciembre del 2025. (AP foto/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

Pero para el pueblo venezolano hay algo seguro: si antes no lo sabían, ahora lo saben. Trump vino a liberar su petróleo, no a su gente. Lamento decirlo, pero el sábado pasado fue el “Día O”, no el “Día D”.

Ahora queda claro que la prioridad de Trump al capturar al presidente Nicolás Maduro no fue hacer que Venezuela fuera segura para restaurar la democracia, sino hacerla segura para restaurar el dominio de las compañías petroleras estadounidenses sobre la extracción de petróleo venezolano.

Trump probablemente espera que, si logra llevar al mercado las enormes reservas petroleras no explotadas de Venezuela, pueda bajar el precio de la nafta en los surtidores hacia 1 dólar el galón y ganar las elecciones de medio término.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pero no creo que eso sea tan sencillo. Mi predicción es esta: Trump pronto descubrirá que la única manera de reactivar grandes inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela es reactivar la democracia venezolana.

¿Por qué? Porque nuestras grandes compañías petroleras son empresas públicas serias, con accionistas, y ¿qué empresa en su sano juicio haría una enorme inversión a largo plazo en un país donde quienes robaron la última elección siguen en el poder —sin su líder— para recibir órdenes de nuestro Don Trump en lugar de su Don Corleone?

Todo esto mientras los legítimos ganadores de la última elección están en el exilio o en las calles, enojados y sin ganas de que sobreviva esta dictadura residual.

Delcy Rodríguez Ariana Cubillos - AP

Si usted dirigiera una gran petrolera estadounidense, ¿invertiría miles y miles de millones de dólares en un país extranjero gobernado por control remoto desde la Casa Blanca, bajo la amenaza de la fuerza por parte de Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio y Stephen Miller? Yo no invertiría ni en su puesto de limonada.

Según se informa, Trump planea reunirse el viernes en la Casa Blanca con representantes de las tres mayores compañías petroleras estadounidenses para, supongo, hacerles una oferta que no podrán rechazar: es decir, la oportunidad de apostar miles de millones de dólares a arreglar el sector petrolero venezolano, quizá con promesas de subsidios del gobierno estadounidense.

Meses antes de ser capturado, Maduro dijo que Estados Unidos se quiere apoderar del petróleo venezolano. (AP Photo/Ariana Cubillos) Ariana Cubillos� - AP�

Chevron es la única gran petrolera de Estados Unidos que opera en Venezuela, manteniendo su presencia gracias a una licencia especial de Estados Unidos; ConocoPhillips y Exxon Mobil se retiraron del país después de que sus activos fueran nacionalizados en 2007.

ConocoPhillips busca actualmente recuperar aproximadamente 12.000 millones de dólares en laudos arbitrales e intereses, mientras que Exxon Mobil ha dicho que el país le debe unos 20.000 millones de dólares.

Me encantaría ser una mosca en la pared en esa reunión en la Casa Blanca.

Condiciones

Porque, tras hablar con personas de la industria petrolera estadounidense, tengo claro que si Trump quiere que las empresas de Estados Unidos inviertan miles de millones de dólares nuevos para reparar la infraestructura petrolera de Venezuela, lo primero que le dirán es que necesitan el retorno del Estado de derecho en Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro Imagen compuesta

También le dirán que necesitan seguridad física sobre el terreno para su gente, un gobierno estable, el pago de las deudas por los activos expropiados, una nueva ley que regule cómo se repartirán las ganancias petroleras —no según los caprichos de Trump— y un acuerdo que establezca que cualquier disputa se resolverá mediante arbitraje internacional, no en tribunales locales.

Si yo fuera las petroleras, también querría ver a Venezuela con un gobierno elegido democráticamente que represente la voluntad del pueblo, un gobierno que pueda firmar legítimamente el único tipo de contratos que interesan a los inversores petroleros estadounidenses: contratos de largo plazo, rentables, estables y seguros, con condiciones que probablemente contarían con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.

Banderas de ExxonMobil cerca de la Universidad de Guyana en Georgetown, Guyana, el 21 de abril de 2023. (Foto AP/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

No estoy diciendo que las petroleras sean cruzadas de la democracia. Estas empresas están obsesionadas con la estabilidad, no con la democracia.

No hay manera de que un país gobernado por una camarilla ilegítima de mini-Maduros dirigida por Trump —a quienes se les permite conservar sus cargos y su libertad mientras obedezcan a Trump— sea un lugar estable.

En la década de 1970, los ingentes ingresos del petróleo llevaron a una etapa de prosperidad en Venezuela Getty Images

Recordemos que se estima que la oposición venezolana obtuvo casi el 70% de los votos en la última elección, y sin embargo Trump la está marginando, porque parece querer tratar solo con lacayos venezolanos, no con liberales.

Mafias

En esencia, a nuestras compañías petroleras se les está pidiendo que inviertan en un país donde la mafia de Trump les dirá a la mafia venezolana qué hacer. ¡Qué gran oportunidad! Ah, y me olvidaba de mencionar que, poco después de que Trump tomara el control de Venezuela, hablaba de hacer lo mismo con Groenlandia. ¿Quién va a supervisar todo esto?

Después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa el sábado pasado y los llevara a Nueva York para ser procesados penalmente, Trump dijo que su equipo “dirigiría” Venezuela con la cooperación de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, quien se convirtió en la líder interina del país.

En esta imagen de archivo, un pescador pasa junto a una sonda de petróleo inactiva en el lago Maracaibo, en Venezuela, el 12 de octubre de 2022. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Cuando inicialmente dio señales de que no obedecería simplemente órdenes desde Washington, Trump dijo: “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Rodríguez luego suavizó su postura, pero el martes por la noche varios miles de partidarios de Maduro salieron a las calles de Caracas para denunciar al presidente estadounidense. Habrá que seguir de cerca ese escenario.

La mayor parte de las reservas petroleras de Venezuela son de crudo pesado, un hidrocarburo que, para venderse, debe ser mejorado con aditivos o con petróleo liviano Reuters

Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz el año pasado, calificó a Rodríguez en una entrevista con Fox News como “una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”, y como una aliada clave de Rusia, China e Irán, que no puede ser confiable ni por los inversores ni por los venezolanos. (¡Esa es la socia de Trump!)

Fidel Castro abraza a Hugo Chávez, después de firmar un pacto de asistencia petróleo controvertido en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, Lunes, 30 de octubre 2000. Archivo

Machado agregó que tiene la intención de regresar a Venezuela desde el exilio para fortalecer a la oposición.

“Ganamos una elección por una amplia mayoría en condiciones fraudulentas”, dijo Machado. “En elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”.

Es ampliamente aceptado que Edmundo González, quien se postuló como candidato presidencial en lugar de Machado después de que el gobierno de Maduro le prohibiera competir, ganó más de dos tercios de los votos en 2024.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn Archivo

Pero entre las razones de Trump, según se informa, está que no prefiere a Machado como presidenta porque ella ganó el Premio Nobel de la Paz en lugar de él (aunque asegura que eso no influyó en su decisión de respaldar a Rodríguez).

Repito: si usted fuera una gran petrolera estadounidense, ¿se metería en medio de semejante circo con inversiones de miles de millones de dólares, cuando hay tantos otros lugares más estables para invertir? No estaré atento a lo que los ejecutivos petroleros le digan a Trump el viernes para sacárselo de encima, pero sí observaré qué hacen con su dinero y qué les dicen a sus accionistas en las próximas llamadas de resultados.

El presidente Donald Trump habla con representantes republicanos durante su retiro anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

“La infraestructura petrolera de Venezuela está tan deteriorada por años de abandono, y su entorno de negocios es tan difícil de manejar debido a décadas de corrupción y mala gestión, que la magnitud de la inversión necesaria para reactivar la producción, la refinación y las exportaciones es enorme —las estimaciones típicas superan los 100.000 millones de dólares a lo largo de 15 años”, escribió John Rapley, experto en economía política global, en un ensayo publicado en UnHerd.

Con proyectos ya en marcha en otros lugares, no está claro qué ventaja obtendrían las grandes petroleras estadounidenses “al reasignar repentinamente capital a Venezuela”, escribió, señalando que “los largos horizontes temporales implicados requerirían un entorno estable y previsible antes de que las grandes empresas se sientan cómodas invirtiendo nuevamente. Es decir, un cambio de régimen. Y lo que ocurrió el sábado estuvo muy lejos de eso”.

Caracas, 7 de enero de 2026. Un mural reza: "Venezuela quiere paz" JUAN BARRETO - AFP

Trump y su subjefe de gabinete para políticas, Stephen Miller, creen que saben cómo funciona realmente el mundo: los fuertes hacen lo que quieren y los débiles se inclinan.

Supongo que se perdieron las insurgencias contra el ejército estadounidense en Irak y Afganistán, llevadas a cabo por milicias desarrapadas que nos expulsaron de ambos países. Trump y Miller viven hoy rodeados de aduladores, y ninguno de los dos ha vivido jamás en el extranjero, por lo que ninguno tiene una verdadera idea de cómo las personas pueden y van a resistir —a veces abiertamente, a veces de manera encubierta— cuando son humilladas por extranjeros grandotes que les dicen qué hacer.

Trump cree que las elecciones libres y justas son una distracción para poner en marcha el sector petrolero venezolano. Yo no estoy de acuerdo. Creo que son un requisito previo. Sin elecciones reales en Venezuela, no habrá grandes inversiones estadounidenses, ni un aumento real de las exportaciones de petróleo.