Compró un perro de una raza específica online, pero cuando creció se dio cuenta de que la habían estafado

Una mujer fue víctima de una estafa al comprar la mascota de sus sueños a través de una plataforma de internet. Buscaba un perro de raza Shih Tzu y así se lo vendieron. Aunque estaba muy emocionada en las primeras semanas, notó algo extraño con el paso del tiempo. Cada vez perdía más características del supuesto linaje al que pertenecía.

La joven, identificada como Maggie, compartió su experiencia a través de su cuenta de TikTok. “Conseguí a mi perrita en Craiglist y la compré como una Shih Tzu de raza pura”, detalló mientras mostraba una imagen de la cachorra. “No encontré una foto más antigua, pero era mucho más pequeña, negra y muy esponjosa, por lo que era bastante creíble”, dijo.

No obstante, la mascota no se mantuvo en ese tamaño, sino que comenzó a crecer de forma exagerada. Todo lo que su dueña le compraba le dejaba de quedar bien. Fue así que las sospechas incrementaron, dado que uno de los rasgos de los Shih Tzu es que no miden más de 30 centímetros. Ante esta situación, Maggie volvió a contactar al criador de perros con el que había hecho su compra.

Conforme pasaban los meses, la mascota perdía todas las características de un Shih Tzu TikTok/@maggizine

El hombre le aseguró que el animal sí pertenecía a la raza, pero solo en un porcentaje. “Decía que era 50% Shih Tzu. Después, que su abuelo era de este linaje. Finalmente, el vendedor dejó de contestar y yo tenía este perro que se hacía más y más grande”.

El can comenzó a mudar el pelo luego de unos meses de crecimiento TikTok/@maggizine

Le hizo un test de genética

Maggie ya estaba segura de que su mascota no tenía un linaje especial. Sin embargo, la sometió a un test de genética para descubrir cuál era su verdadero origen y se llevó una sorpresa: “Supe que tenía 0% de Shih Tzu. En realidad es más un Pastor Chow Chow y un poco de Pitbull”.

La mujer decidió quedarse con su mascota, a pesar de que era completamente diferente a lo que buscaba en un principio. Ya pasaron seis años desde que la compró. “De 65 libras (29,4 kilogramos), babea mucho y es mucho más grande de lo que esperaba”, cerró.

La mujer decidió quedarse con la perra a pesar de que no era lo que había pedido; actualmente llevan seis años juntas TikTok/@maggizine

Los usuarios reaccionaron de inmediato a la historia. “Como dueña de un Shih Tzu puedo decirte que nunca se vio de ese linaje, pero ¡esa nariz es la clave! Ella es una belleza”; ¡Tu perrita es tan simpática!”; “Yo lo llamo una victoria, porque ella es adorable”, escribieron.

¿Cómo son los Shih Tzu?

En muchos países, los canes de esta raza suelen considerarse como perros toy, debido a sus pequeñas dimensiones. Su altura es aproximadamente de entre 20 y 30 centímetros y no pesan más de 10 kilogramos. Como la mayoría de las razas de compañía, maduran rápidamente y se convierten en adultos a los 10 meses.

Los perros Shih Tzu no crecen más de 30 centímetros, por lo que son considerados como una raza toy Unsplash

Suelen ser más largos que altos, su cuerpo es robusto, su cabeza es redonda y de buen tamaño. Tienen ojos bastante saltones y llevan la cola enroscada sobre la espalda. Sus pasos son alargados y rápidos para un perro tan pequeño, según explica Hill’s Pet, un sitio experto en canes.

