Los cocodrilos americanos habitan en las zonas costeras del sur de Florida, según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, en ocasiones, estos animales pueden acercarse a las áreas residenciales, momentos en los que lo mejor es llamar a un experto. Entre los especialistas, destaca la labor de un “susurrador de cocodrilos”, que se encarga de atrapar y proteger a los diferentes ejemplares de esta especie.

Uno de los cazadores de cocodrilos más populares en el Estado del Sol es Chris Guinto, que recientemente reveló sus métodos. “Capturaría, aplicaría un condicionamiento aversivo (estímulo que resulta desagradable) y luego lo reubicaría”, dijo el exagente de respuesta de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), a FOX News.

Guinto ha estudiado, protegido y reubicado cocodrilos y caimanes en los Cayos de Florida durante más de una década. De acuerdo con Keys News, en 2020, el conservacionista, junto a otros ambientalistas locales, formaron un grupo sin fines de lucro llamado “The Crocodile Foundation”.

El "susurrador de cocodrilos" ha trabajado por varias décadas para comprender a estos reptiles Facebook Chris Guinto

Al respecto de su técnica para trabajar con estos reptiles, Guinto recordó para FOX News que un cocodrilo que capturó en una zona de construcción era de los conocidos como “molestos”, por su cercanía con las personas. En este caso, lo ató a una tabla y comenzó un condicionamiento aversivo. El método implica cuerdas elásticas para atar al animal, hacer ruido cerca de sus oídos y vendarle los ojos.

“La incómoda experiencia dura unas horas y molesta bastante al animal porque el objetivo es reprogramar el comportamiento del cocodrilo, para que no quiera estar más allí”, explicó el llamado “susurrador de cocodrilos”, quien también afirmó que al final los reptiles se van por su propia cuenta, un supuesto logro de su método.

La técnica de Guito no es bien vista por las autoridades de Florida

Por su parte, la FWC advirtió que había rastreado algunos cocodrilos que fueron manejados por Guinto y los datos de movimiento no reflejaron ningún comportamiento diferente al de otros animales que fueron reubicados: “Hicimos un seguimiento. Este no fue un estudio formal, sino más bien una recopilación de datos observacionales”.

El método utilizado por el "susurrador de cocodrilos" para alejar a los reptiles tiene sus críticos Facebook The Cocodrile Fundation

La agencia también comentó que era ilegal que un miembro del público manipulara o acosara a un cocodrilo sin un permiso de la FWC o del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. Guinto trabajó con la Comisión más de una década y aseguró que ya no utiliza ese método en Florida. Sin embargo, sí lo hace en otros países que visita.

“Habrá críticos que dirán, oh no, estás estresando al animal. No es seguro. Vas a matarlo”, mencionó: “Queremos ayudar a la gente, pero también estamos aquí para ayudar a los cocodrilos y tenemos que encontrar un equilibrio entre ambos”.

Cocodrilos en Florida, qué dice la FWC

De acuerdo con la FWC, los encuentros de cocodrilos americanos han aumentado como resultado de su recuperación junto con el creciente número de personas que pasan tiempo en o cerca de las aguas del sur de Florida. Ocasionalmente, llegan a áreas desarrolladas: “Las personas pueden coexistir de manera segura con los cocodrilos americanos siguiendo algunos consejos de seguridad de sentido común”.

La comisión también advierte que, a menudo, el mejor curso de acción es simplemente darle tiempo al cocodrilo para seguir adelante. Dependiendo del tamaño, el comportamiento y la situación, el animal podría ser capturado y trasladado.

