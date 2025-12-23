Quién es Granko Arteaga, el brazo armado de la inteligencia del chavismo apuntado por EE.UU.
La administración Trump lo considera una pieza fundamental del aparato represivo de Nicolás Maduro; lo señalan como líder de las fuerzas especiales encargadas de perseguir a quienes el régimen califica como “conspiradores”
- 4 minutos de lectura'
Alexander Enrique Granko Arteaga, quien cuenta con sanciones de varias potencias occidentales y se lo mencionó en investigaciones judiciales fuera de Venezuela, apareció nuevamente asociado a operativos de captura ordenados desde la cúpula del chavismo. Para la administración Donald Trump, se trata de uno de los engranajes clave del aparato represivo de Nicolás Maduro.
El rol clave que recibió Granko Arteaga en Venezuela: designado por Diosdado Cabello
En medio de una escalada discursiva y militar con Estados Unidos, el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó un encuentro político-militar en el que lanzó un mensaje directo a sus estructuras de seguridad.
Allí ordenó a las llamadas “fuerzas especiales” iniciar la captura de los “conspiradores de la patria”, una categoría amplia utilizada por el chavismo para englobar a opositores, disidentes y presuntos enemigos internos.
Según informó NTN24, ese grupo operativo quedó bajo la conducción directa del coronel Alexander Granko Arteaga. Durante el acto, Cabello se dirigió públicamente a él con una consigna clara: “Combate a todas las bandas criminales, a narcotraficantes, conspiradores, terrorismo nacional e internacional. Por aquí no pasarán”.
El episodio se produjo mientras Cabello es uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense, con una recompensa de hasta 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.
Quién es Granko Arteaga: los orígenes de un hombre clave dentro del régimen venezolano
- Alexander Enrique Granko Arteaga nació el 25 de marzo de 1981 en Puerto Cabello, estado Carabobo, y tiene nacionalidad venezolana.
- La organización Red Global indicó que, dentro de los organismos de seguridad, es conocido por el alias “Barba”, un apodo vinculado a su apariencia física.
Desde joven orientó su carrera hacia el ámbito militar. En agosto de 1998, ingresó como cadete a la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se formó durante cinco años.
En 2003, egresó como licenciado en Ciencias y Artes Militares, en donde integró la promoción “Batalla Mata de la Miel” y se destacó entre los primeros puestos. Esa formación marcó el inicio de un recorrido que lo llevaría a ocupar posiciones estratégicas dentro de la inteligencia venezolana.
El ascenso de Granko Arteaga dentro del aparato de seguridad de Venezuela
Los primeros destinos profesionales de Granko Arteaga estuvieron ligados a tareas operativas en regiones sensibles. Trabajó en el Comando Regional 9, con base en Puerto Ayacucho, y también prestó servicio en el internado judicial de Carúpano, en el estado Sucre.
Esos cargos iniciales le permitieron adquirir experiencia en control interno y manejo de detenidos, áreas que luego serían centrales en su trayectoria, explicó Red Global.
Con el paso de los años, su carrera avanzó hacia el ámbito de la contrainteligencia. Llegó a desempeñarse como jefe de contrainteligencia a nivel nacional de la Guardia Nacional Bolivariana dentro de la Dirección de Inteligencia Militar.
Desde allí, su influencia creció de manera sostenida hasta convertirse en uno de los nombres de confianza del alto mando chavista.
Su progresión dentro de la estructura castrense incluyó hitos clave:
- Ascendió al rango de teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana el 1° de julio de 2020.
- Alcanzó posteriormente el grado de coronel dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Desde 2017, ocupa el cargo de Director de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
- A partir del 29 de agosto de 2022, asumió como jefe de la oficina del centro de detención de la DGCIM en Boleíta, uno de los lugares más denunciados por organizaciones de derechos humanos.
El nombre de Granko Arteaga aparece de forma reiterada en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. En esos documentos, se lo señala como responsable directo de actos de tortura y tratos crueles contra personas detenidas por razones políticas, según indicó Red Global.
Uno de los casos más graves que se le atribuyen es su presunta responsabilidad en la muerte del capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019 mientras se encontraba bajo custodia.
Ese episodio se convirtió en un punto de inflexión, ya que derivó en las primeras sanciones internacionales en su contra y consolidó su imagen como uno de los principales ejecutores de la represión estatal.
