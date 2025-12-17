Últimas actualizaciones sobre el conflicto EE.UU. vs. Venezuela y la confirmación de Donald Trump: “Están rodeados”

En las últimas horas, escaló la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. A través de una publicación en redes sociales, Donald Trump anunció el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados y lanzó una amenaza. Además, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), renovó una advertencia sobre el espacio aéreo venezolano.

Trump ordenó el bloqueo de los buques petroleros de Venezuela

Mediante una publicación en su cuenta de Truth Social, el presidente norteamericano lanzó un mensaje contra Nicolás Maduro y ordenó algunas medidas que aplicará en medio del enfrentamiento con el gobierno venezolano.

El mensaje completo de Donald Trump contra Venezuela en Truth Social Captura

En primer lugar, el republicano aseguró que Maduro utiliza “petróleo robado” a EE.UU. para financiar el “narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. En ese sentido, y tras declarar al “régimen venezolano” como una “organización terrorista”, dio a conocer la nueva decisión.

“Ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, expresó el mandatario norteamericano.

En el mismo mensaje, Trump cargó contra lo que considera una supuesta apropiación ilegal del recurso por parte del gobierno venezolano: “EE.UU. no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras, ni ningún otro activo”.

El republicano dijo que la orden del bloqueo se sostendrá “hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente”.

La amenaza de Trump a Maduro: “Venezuela está completamente rodeada”

Además de anunciar el bloqueo de los buques petroleros, Trump comenzó su mensaje con una advertencia sobre su potencia militar al régimen venezolano. El fragmento fue replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

El fragmento del mensaje de Trump contra Venezuela que replicó la Casa Blanca en redes sociales Captura

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, sentenció el mandatario estadounidense en el inicio de su mensaje.

Además, manifestó que la tensión aumentará: “Esto solo crecerá, y la conmoción que sentirán será como nunca antes han visto”.

Crece la tensión: la nueva advertencia de EE.UU. sobre el espacio aéreo de Venezuela

Junto con el mensaje de Trump en redes sociales y la orden de bloquear los buques petroleros, un aviso de la FAA también dio lugar al aumento de la tensión en la región. Semanas después de que el republicano anunciara un cierre del espacio aéreo, la autoridad de aviación advirtió a pilotos.

La FAA advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La noticia llegó a través de un mensaje mediante el sistema Notam con fecha del 16 de diciembre. “Se recomienda a los pilotos tener cuidado cuando operen en la zona de Maiquetía en todas las altitudes, debido al deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, reza el aviso.

En esa misma línea, la FAA sostiene que volar en la zona podría representar un “riesgo potencial para las aeronaves” en todas las fases: sobrevuelo, despegue y aterrizaje. Incluso, indica que puede ser peligroso para aviones en tierra y aeropuertos cercanos.

La alerta llega poco después de que un vuelo de JetBlue debió interrumpir el despegue al salir de Curazao para evitar una colisión con una aeronave militar estadounidense.