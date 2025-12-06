Quién es Jared Isaacman, aliado de Elon Musk y el favorito de Donald Trump para dirigir la NASA en Estados Unidos

El miércoles 3 de diciembre tuvo lugar la segunda audiencia de confirmación de Jared Isaacman, el empresario tecnológico y astronauta elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Con años de experiencia y más de 7000 horas de vuelo, el aliado de Elon Musk podría ser designado pronto en una votación que se desarrollará el 8 de diciembre.

Quién es Jared Isaacman: el hombre que pronto podría dirigir la NASA en EE.UU.

Nacido en 1983, en Summit, Nueva Jersey, Isaacman es un empresario multimillonario, piloto y astronauta comercial estadounidense que desde adolescente mostró habilidad para los negocios. Fundó la empresa Shift4 en 1999, de la que es director ejecutivo desde entonces. En 2020, su compañía comenzó a procesar pagos para SpaceX, la corporación del multimillonario Elon Musk, con quien comparte hoy en día una estrecha relación.

El elegido de Trump para dirigir la Nasa, Jared Isaacman, realizó dos vuelos espaciales con SpaceX Polaris Program - Polaris Program

Instalado como un astronauta experimentado con más de 7000 horas de vuelo, lo que incluye habilitaciones en múltiples aeronaves experimentales y exmilitares, fue el comandante de Inspiration4, la primera misión espacial totalmente civil del mundo, según Polaris Program. Esta operación fue dirigida por SpaceX con la nave espacial Crew Dragon.

También ostenta varios récords mundiales, entre los que se contabilizan dos vuelos de velocidad alrededor del mundo en 2008 y 2009. En 2010, cofundó el equipo Black Diamond Jet, que participa de espectáculos aéreos.

Posteriormente, en 2011, Isaacman cofundó “la fuerza aérea privada más grande del mundo”, como la describe Polaris Program, conocida como Draken International. El propósito es entrenar a pilotos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Aunque nunca trabajó con la NASA ni con el gobierno federal, el empresario tecnológico estuvo al frente de dos vuelos espaciales con SpaceX.

La audiencia de Jared Isaacman para dirigir la NASA en EE.UU.

El miércoles, el aliado de Musk enfrentó su segunda audiencia de confirmación.

Previamente, en diciembre de 2024, Trump había lanzado su postulación para el cargo. En abril de este año, fue interrogado por primera vez por los senadores. En aquella ocasión, se presentó y brindó detalles de su experiencia, sus cualificaciones, sus objetivos y los desafíos que se presentan para la NASA.

Faltaban pocos días para su confirmación definitiva cuando, súbitamente tras una discusión con el empresario sudafricano, el mandatario estadounidense retiró su nominación. En noviembre, volvió a postularlo para el cargo.

Jared Isaacman quedó en medio de las desavenencias entre Trump y Musk en mayo de este año (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

En la audiencia, que se extendió por dos horas, Isaacman abordó temas cruciales, como el objetivo de la NASA de retomar los vuelos lunares después de 50 años. Con China como la principal competencia, el empresario enfatizó que “no es momento de demorarse, sino de actuar”, según informó NASA Space Flight.

“Si me confirman, estoy aquí para darle urgencia y un enfoque extremo a la misión: hacer todo lo que pueda, trabajando con los mejores y más brillantes de la NASA para liderar el esfuerzo de la humanidad por desvelar los secretos del universo y garantizar el liderazgo estadounidense en la última gran frontera”, declaró.

Respecto a los viajes espaciales, afirmó que considera que la Luna es la prioridad clara y urgente de la NASA, en lugar de Marte, como mostraba un documento filtrado que contenía sus presuntos objetivos.

Jared Isaacman enfrentó su segunda audiencia de confirmación para dirigir la Nasa Instagram/rookisaacman

A continuación, se pronunció sobre un posible conflicto de intereses con la empresa dirigida por Musk, en medio de las declaraciones del director interino, Sean Duffy, quien invitó a otras compañías a competir por el contrato de aterrizaje lunar de la agencia.

El contrato comprende un módulo de aterrizaje programado para formar parte de la misión Artemis III, programado para 2027. Al respecto, sostuvo: “Creo que lo mejor para SpaceX es tener a Blue Origin pisándole los talones, y viceversa”.

Por último, colocó en un lugar de prioridad dentro de la dirección el desarrollo de la propulsión nuclear: “Creo que la NASA debería trabajar en lo casi imposible, en lo que la industria privada no puede hacer. La energía nuclear eléctrica, la energía nuclear térmica… hay muchísimas aplicaciones en las que la NASA debería trabajar“, indicó.

Cuándo se determinará el puesto de Jared Isaacman en la NASA en EE.UU.

El Comité de Comercio del Senado adelantó el lunes que planea realizar una votación el 8 de diciembre sobre la nominación de Isaacman, según recogió Reuters. Al comenzar la audiencia del miércoles, el senador nacional de Texas Ted Cruz y la senadora Maria Cantwell de Washington revelaron que apoyarían su nominación.

El comité realizará el próximo 8 de diciembre la votación sobre la nominación de Jared Isaacman para dirigir la Nasa Instagram @rookisaacman

La postulación de Isaacman, según CNN, fue respaldada por 36 astronautas de la NASA. “Necesitamos confirmar su nominación lo más pronto posible. Espero que sea confirmado y ocupe este cargo antes de que termine este año”, expresó al respecto el senador Cruz.