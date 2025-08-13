Quién es la presentadora de Univision vinculada al futbolista guatemalteco en medio de una polémica con una influencer

Un escándalo amoroso sacudió a la Selección de Guatemala. Óscar Santis, delantero de Antigua GFC en la Liga Nacional de Fútbol, habría intercambiado mensajes privados con una influencer mientras supuestamente estaba en pareja con Lucrecia Borchardt, periodista de Univision, según informaron medios locales.

Quién es Lucrecia Borchardt, la supuesta novia de Óscar Santis

Lucrecia Borchardt es periodista y meteoróloga en el canal estadounidense Univision. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica y luego emigró a EE.UU. para realizar un posgrado en Nueva York, según detalla en su biografía.

Tras culminar su máster en la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), se mudó a San Francisco. Allí, se incorporó al canal hispano como presentadora del programa matutino Al Despertar, donde se encargó de informar a los latinos del Norte de California todos los días, desde las 5 de la mañana.

Lucrecia Borchardt estudió en Costa Rica la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y luego emigró a Nueva York Instagram/@lu_borchardt

“Me pasé ese fin de semana viendo todos los noticieros para ver cómo se hacía, y miré todos los tutoriales que encontré por Internet... ¡Y me quedé!”, recordó la periodista sobre cómo fue su contratación como presentadora del clima en San Francisco.

En 2021 regresó a Nueva York con su especialización en Meteorología de la Universidad de Harvard y Penn State para ingresar al programa matutino de Univision. Con este nuevo reto, logra combinar su amor por las ciencias y la comunicación.

¿Lucrecia Borchardt está en una relación con Óscar Santis?

Ni la periodista ni el futbolista confirmaron públicamente su relación. Sin embargo, durante la Copa de Oro, ella -aunque nació en Costa Rica- publicó varias fotos y videos con la camisa de la selección guatemalteca con la dorsal de Santis y ramos de rosas. “Mi look para apoyar a Guatemala esta noche“, expresó en su cuenta de Instagram en uno de los videos.

Estas publicaciones generaron dudas entre sus seguidores. Cuando una persona le consultó sobre por qué utilizaba la camisa de Guatemala, se limitó a responder con una enigmática frase: “Por amor”.

La polémica que incomoda a Lucrecia Borchardt

La controversia que afecta a la presentadora ocurrió a principios de julio, cuando Guatemala se enfrentaba a Estados Unidos en la Copa de Oro 2025. En ese momento, Allison Valdez, una influencer, le escribió un mensaje al delantero para desearle éxitos en el certamen, reveló el sitio Emisoras Unidas.

Allison Valdez, la presentadora del programa "Nuestro mundo" por el canal Televesiete, le escribió al jugador que Guatemala "creía en el". Instagram/@allissonvaldez14

“Confío en tus huesos, de verdad, Guatemala, confía en vos, lo lograremos”, le habría escrito la joven al deportista en su cuenta de Instagram, como mensaje privado.

Poco después de escribirle, Óscar Santis le habría agradecido de una manera peculiar: “Gracias, señorita. Espero verla. Es que usted se me fresea“.

Valdez decidió publicar un video en sus redes sociales para mostrar los mensajes. Sin embargo, dada la repercusión, tuvo que borrarlo horas después.

Quién es Óscar Santis, el jugador detrás de la polémica

Óscar Alejandro Santis Cayax es un futbolista guatemalteco. Tiene 26 años y debutó en la Selección de Guatemala en febrero de 2021, durante un partido amistoso con Nicaragua.