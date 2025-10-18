Quién es Mariam Mohamed, la primera mujer de Emiratos Árabes Unidos que participa en Miss Universo 2025

El pasado viernes 3 de octubre, Emiratos Árabes Unidos (EAU, por sus siglas en español) llevó delante la elección de Miss Universo 2025. Mariam Mohamed resultó ganadora y representará a su país en el concurso internacional previsto para el 21 de noviembre en Tailandia.

Quién es Mariam Mohamed, Miss Universo de Emiratos Árabes Unidos

La coronación de Mariam Mohamed tuvo lugar en Dubái. La joven, de 26 años, es estudiante de moda y obtuvo varios títulos y reconocimientos en concursos nacionales, además de distinciones en certámenes regionales, informó Times of India.

Mariam Mohamed, de 26 años, es licenciada en Economía y estudia moda (Instagram/@missuniverseuae2025)

“Llevar este título es un honor indescriptible. No se trata solo de mi trayectoria, sino del reflejo de cada soñador que considera a los Emiratos Árabes Unidos su hogar”, afirmó Mohamed.

“Los Emiratos Árabes Unidos me han dado la confianza para soñar en grande. Quiero ser la voz de las mujeres ambiciosas, curiosas y con iniciativa. Miss Universo Emiratos Árabes Unidos no se trata solo de belleza, sino de impacto”, señaló la joven en The National.

A Mohamed le apasionan la cetrería, la equitación en camello, los viajes y el conocimiento de diferentes culturas. Es licenciada en Economía por la Universidad de Sídney y actualmente estudia diseño de moda en Esmod Dubái.

Su misión es combatir la pobreza, promover el empoderamiento de las mujeres y fomentar comunidades basadas en el amor y la paz. Además, defiende la sostenibilidad y diseña moda ecológica. Ha colaborado con programas benéficos como Ramadan Aman y The Giving Family Initiative, destacó Daily Times.

Una de las pasiones de la Miss Universo EAU es la equitación en camello (Instagram/@mimim7md1)

“Mi sueño es reducir la pobreza mundial y empoderar a las mujeres. Miss Universo no se trata solo de belleza, sino de resiliencia y del poder de las mujeres que se levantan juntas”, agregó la joven.

Mohamed se destacó entre 950 candidatas gracias a su porte, confianza y carisma, y obtuvo el título nacional que le permitirá participar en Miss Universo 2025.

Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo EAU, expresó su satisfacción por la elección de Mariam como ganadora. “Se distinguió no solo por su elocuencia y visión, sino también por su capacidad para representar los valores del legado de los EAU, el empoderamiento y la perspectiva global”, afirmó en The News.

Mariam Mohamed, la primera emiratí en representar a su país en Miss Universo

La victoria de Mohamed marca la primera vez que Emiratos Árabes Unidos contarán con una representante oficial en el concurso de belleza, luego de que Emilia Dobreva, modelo nacida en Kosovo y residente en Dubái, representó al país en el concurso nacional de 2024, señaló Times of India.

Mariam Mohamed es la primera candidata con nacionalidad emiratí en representar a su país (Instagram/@mimim7md1)

Al tener nacionalidad emiratí, Miriam se consagra como la primera en su país en participar del certamen internacional. En EAU, las mujeres de todas las nacionalidades pueden postularse a Miss Universo EAU si son residentes oficiales del país durante al menos tres años, como ocurrió con Dobreva.

Cuándo y dónde se lleva a cabo Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, pero durante todo el mes habrá diversas actividades. El país anfitrión será sede de la edición número 74 del concurso de belleza internacional, tras imponerse a República Dominicana y Costa Rica, según Telemundo.

Durante su estadía en el país, las candidatas participarán en sesiones de fotos, ceremonias, cenas de gala y espectáculos. También recorrerán la ciudad y tomarán parte en las actividades del calendario oficial.

La joven defiende la igualdad de género y sobresalió en el certamen nacional por su porte y carisma (Instagram/@mimim7md1)

El 19 de noviembre se realizará la competencia preliminar, en la que más de 100 participantes desfilarán con traje típico, de gala y de baño. Los jueces seleccionarán a las 30 finalistas que competirán por el título de la mujer más hermosa del mundo en la ceremonia final.

La gran final de Miss Universo 2025 tendrá lugar el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia. La actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, coronará a su sucesora al finalizar el evento.