El acto de rebeldía de Miss América hace más de 70 años que dio origen al Miss Estados Unidos y Miss Universo

Miss América fue el primer concurso de belleza en Estados Unidos, que nació en la década de 1920 y que tenía como propósito la promoción de trajes de baño. Tres décadas después, la historia cambiaría con un acto de rebeldía de Yolande Betbeze, la mujer que cambió las reglas del concurso y que dio origen al certamen de Miss Universo.

Yolande Betbeze, la Miss América que dio origen a Miss Universo

La empresa de textiles Pacific Knitting Mills (antes Bentz Knitting Mills) creó el concurso de Miss América en 1921, en Atlantic City, Estados Unidos. El objetivo, era mostrar sus nuevas líneas de trajes de baño bajo la marca de Catalina, recuerda su sitio web.

Durante 30 años, el certamen de belleza Miss América se caracterizó por coronar a sus participantes en traje de baño, pero todo esto cambió con la llegada de Yolande Betbeze.

En 1950, Betbeze se presentó a Miss Alabama por las oportunidades de becas que ofrecía el certamen y más tarde, compitió en Miss América (Instagram/@dollyfox530)

Yolande Betbeze (que luego cambió de nombre a Yolande Fox, tras casarse con el empresario de cine Matthew M. Fox en 1954) fue una mujer de Alabama educada en un convento. La joven inició su trayectoria en el concurso de Miss Alabama en 1950, impulsada por la esperanza de ganar una beca para estudiar música, y donde mostró sus dotes como cantante de ópera, según recuerda The New York Times.

Un año más tarde, ganó el título de Miss América en 1951 en Atlantic City, pero desafió las normas sociales al negarse a utilizar trajes de baño reveladores y recorrer el país con ellos.

La decisión de Betbeze llevó a que los organizadores del certamen permitieran, por primera vez en tres décadas, que se dejara de coronar a las ganadoras en traje de baño, por lo que fue la primera candidata en llevar un vestido de noche.

El cambio en las reglas del certamen de Miss América, enfureció a los patrocinadores de la marca de trajes de baño Catalina, destacó The Washington Post.

Fox fue voluntaria de la NAACP, el Congreso de Igualdad Racial y el Comité Nacional para una Política Nuclear Sana (Instagram/@dollyfox530)

El patrocinador principal (Pacific Knitting Mills) todavía esperaba que Betbeze desfilara en traje de baño como Miss América, pero la respuesta fue negativa. “Soy cantante de ópera, no una chica de calendario”, expresó en su momento la candidata.

En ese momento, Yolande relató que el representante de Catalina se puso de pie, la miró furioso y le dijo: “Te voy a sacar de las noticias. Voy a organizar mi propio concurso. Ya verás”, recordó en declaraciones a The Washington Post.

Como consecuencia, Catalina se retiró del patrocinio y fundó los certámenes rivales Miss Estados Unidos y Miss Universo.

Las razones por las que las candidatas a Miss América desfilaban en traje de baño

El motivo principal, desde comienzos del siglo XX, fue por acuerdos y presiones comerciales. Los reinados servían como plataforma de promoción para las compañías de trajes de baño, indicó Univision.

Con las transformaciones de la moda, los desfiles exhibieron cada vez más piel, por lo que Betbeze, alumna de un colegio católico, se negó a desfilar públicamente en traje de baño.

En 1993, la Organización Miss América animó a los espectadores a votar si debía eliminarse la competencia en traje de baño y centrarse en el talento y el intelecto de las jóvenes. Sin embargo, la audiencia caía cada vez que se reducía esa parte del espectáculo.

Yolande marcó tendencia en su época por no seguir las normas impuestas en un importante concurso de belleza (Instagram/@dollyfox530)

Varias candidatas apoyaban la eliminación. “Si bien la competencia de trajes de baño fue una parte importante de nuestra historia, es hora de avanzar y cambiar”, expresó Kira Kazantsev, ganadora en 2015, a NBC News.

Hoy, las concursantes de Miss Universo todavía desfilan en traje de baño como parte de la competencia preliminar, que evalúa porte y figura y suma puntos para elegir a las finalistas.

Yolande participó en varios piquetes a favor de los derechos civiles (Instagram/@just.girlchild)

Cómo fue la vida de Yolande Betbeze luego del concurso

Yolande Betbeze se consolidó como una reina de belleza rebelde y determinante. Participó en protestas a favor de los derechos civiles y se hizo conocida como cantante de ópera. Actuó con el Mobile Opera Guild, en Alabama (hoy Mobile Opera) y ayudó a fundar un teatro off-Broadway, reveló The New York Times.

En 1954 se casó con Matthew M. Fox, con quien tuvo una hija, Yolande “Dolly” Fox Campbell.