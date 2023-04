Quién es ‘The King of Chemo’, el hombre que fue diagnosticado con cáncer terminal y ahora recorre EE.UU. en bicicleta

escuchar

En 2020, un hombre irlandés fue diagnosticado con cáncer en el cerebro. En ese entonces, los médicos le explicaron que su enfermedad era fatal y que solo le quedaban aproximadamente cinco años de vida. A pesar de la delicada situación, se armó de valor y decidió pasar sus últimos días recorriendo Estados Unidos en bicicleta con el fin de recaudar dinero para organizaciones benéficas dedicadas a la salud mental y el cáncer.

Ian Ward, de 33 años, comenzó su aventura el mes pasado al lado de su amigo Adee Phelan. Partieron de Nueva York con destino a Los Ángeles, lo cual significa que deberán recorrer más de 5400 kilómetros. Los hombres detallaron para CNN que planean llegar a la meta en dos meses.

El propósito de Ward es recaudar todo el dinero posible para las organizaciones. Sin embargo, no busca donaciones en su viaje, sino seguidores en sus redes sociales. De esta manera, contactará a empresas que le paguen por publicitar productos. Actualmente, el hombre tiene casi cinco millones de seguidores en su cuenta de TikTok, donde se hace llamar “The King of Chemo” (el rey de la quimio). “La prioridad es conseguir un canal que sea tan grande que no se pueda ignorar”, comentó.

El hombre recorre EE.UU. para recaudar fondos para organizaciones benéficas

La filosofía del irlandés es lo que lo ha mantenido en este camino de resiliencia. Desde su perspectiva, es “casi arrogante” no mirar el aprendizaje que le trajo la enfermedad, que es la claridad sobre la vida.

Así, en lugar de enfocarse en los aspectos negativos, se muestra agradecido porque los médicos diagnosticaron su enfermedad antes de que experimentara algún síntoma. El hombre también se dijo afortunado de haber sobrevivido a una craneotomía, un procedimiento quirúrgico en el que se extrae una parte del hueso del cráneo para analizar el cerebro.

Un viaje que podría llegar a las plataformas de streaming

Todo comenzó por una conversación en Instagram. Phelan planeaba realizar la carrera en solitario con el fin de recaudar dinero para organizaciones de salud mental. Conoció la labor de Ward y lo contactó por esta red social para saber si estaba dispuesto a apoyarlo con fondos para su viaje. Sin embargo, tras su primera reunión, ambos acordaron que emprenderían el trayecto juntos.

Ward practicaba deporte, aunque no estaba especializado en el ciclismo, sino en el levantamiento de pesas. En declaraciones al medio citado, describió que está consciente de los principales retos que tendrá que enfrentar.

Los amigos viajan acompañados de un pequeño equipo de camarógrafos, quienes filmarán el viaje con el objetivo de lanzar un documental en una plataforma de streaming, lo cual potenciaría sus recaudaciones para las organizaciones benéficas.

El hombre comparte en sus redes fotografías y videos de los lugares que recorre Instagram/thekingofchemo

En esta producción no solo aparecerán los momentos divertidos y el optimismo de ambos, sino que Ward detallará ante las cámaras el proceso que vivió cuando se enteró de su enfermedad terminal, luego de que las emociones negativas lo inundaron. Según adelanto, ese no será el eje central, ya que se considera un experto en el dominio de su propia mente.

LA NACION