El llanto de Maribel Guardia por la muerte de su hijo Julián Figueroa: “El niño de mis ojos”

Después de la muerte de su hijo Julián Figueroa, la actriz costarricense Maribel Guardia brindó sus primeras declaraciones para los medios de comunicación. Visiblemente afectada, la acompañó su nuera Imelda Garza Tuñón. “Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo. Dios me lo dio y me lo quitó. (...) Tenía tanto que recorrer. Estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, la guitarra, pero así fue”, manifestó la modelo sobre su hijo de 27 años.

Al dar a conocer el fallecimiento de Figueroa por complicaciones cardíacas, la actriz había pedido “comprensión ante el profundo dolor” que enfrentaba. El lunes, en un posteo en su cuenta de Instagram, expresó que todavía no tenía fuerzas para comunicarse con nadie: “Ruego respeto a todos por nuestra privacidad”.

Maribel Guardia habla sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa

El martes, en su primera entrevista con la prensa, habló sobre el duelo familiar a la salida del barrio cerrando en el que vive en la zona Jardines del Pedregal en Ciudad de México. Guardia estaba vestida de negro, con una gorra de ese mismo color. En declaraciones compartidas por diferentes programas de televisión, detalló que tanto ella como la viuda del cantante mexicano habían decidido cremar el cuerpo.

Después de que se dio a conocer la noticia, algunos amigos del medio del espectáculo fueron a la casa de la familia a presentar sus condolencias. Sin embargo, les negaron el acceso a la caseta privada de los guardias en la que está la residencia. “Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Realmente el día de ayer (lunes) fue muy importante para nosotras vivir este duelo”, contó la madre del joven.

Guardia también expresó sus deseos para él: “Que vuele alto. Algún día nos volveremos a encontrar. Yo espero que esté con su papá”. Julián Figueroa fue el fruto de la relación entre la presentadora y el compositor mexicano Joan Sebastian. Estuvieron casados de 1994 a 1996 y celebraron el nacimiento de su hijo el 2 de mayo de 1995.

La actriz reconoció estar en shock tras el deceso de joven e incluso mostró su sorpresa con la asistencia de José Manuel Figueroa, medio hermano de su hijo y con quien llegó a tener diferencias por la herencia de Joan Sebastian. En ese instante, rompió en llanto. “Vino toda la familia Figueroa (...) Agradezco y le pido a toda la gente que me ve que rece mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener el valor. Les pido que vean a sus hijos crecer, casarse, tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a tu hijo. No se lo deseo a nadie”.

Un impulso para seguir adelante

En un momento de su intervención con los medios, Guardia agradeció tener a su nuera. “La adoro y mi bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante. Ayer Ime le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero todavía no lo entiende”.

La viuda de Julián estuvo junto a la actriz y conductora y se soltó a llorar cuando contó que su hijo, José Julian, de cinco años, le había regalado un dibujo a su papá con dos leones, que simbolizaban su relación. Figueroa estaba casado desde hace más de cinco años con Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia da su primera entrevista tras la muerte de su hijo y rompe en llanto

¿De qué murió Julián Figueroa?

Como su madre confirmó a través de su posteo en Instagram, “el parte médico indica que falleció por un infarto aguado del miocardio y fibrilación ventricular”. Figueroa fue hallado inconsciente en su cuarto el pasado 9 de abril.

