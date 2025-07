Quién se desmayó en Top Chef VIP, el reality de Telemundo que apenas arranca: “Me siento tan mal”

Top Chef VIP, programa de cocina con celebridades de Telemundo, regresó a la pantalla con su cuarta temporada el pasado 22 de julio. A tan solo unas emisiones de su estreno, uno de los momentos más impactantes ocurrió durante la jornada del domingo. En medio de una de las pruebas por equipos, la cantante Valeria Cuevas, una de las participantes, se descompensó y requirió atención médica inmediata.

Qué le pasó a Valeria Cuevas en Top Chef VIP 4

En el capítulo del domingo 27 de julio, los participantes fueron divididos en dos grupos: el equipo Mostaza y el equipo Vinotinto. Ambos conjuntos se enfrentaron en la “Jornada de Salvación”, un reto clave que permite asegurar la permanencia en la competencia. Durante la preparación de los platos asignados al equipo Mostaza, Cuevas comenzó a manifestar síntomas de malestar físico.

Valeria Cuevas se desmayó en Top Chef VIP

Mientras cocinaba con camarones, la cantante de música regional mexicana expresó sentir molestias, lo que llevó a que la jueza del programa, la chef Tita, se acercara a su estación para verificar lo que ocurría.

Según se pudo observar en las imágenes difundidas por la cadena, la joven de 29 años comenzó a sentirse incómoda tras el contacto con el marisco.

Luego, la cantante confirmó que es alérgica al camarón, por lo que su exposición al alimento habría provocado una reacción adversa. En medio de la grabación, su condición se agravó al punto de perder el conocimiento. El equipo de producción actuó con rapidez para asistirla y evitar complicaciones mayores.

“Me quiero morir, me siento tan mal, me arde y no me deja de arder”, expresó la participante a las cámaras de Telemundo. Cuevas fue retirada del set de grabación por personal de apoyo y transportada en brazos hacia una zona donde recibió asistencia médica.

A pesar del incidente, el programa continuó con su curso. Como su equipo no logró imponerse en el reto de salvación, la artista deberá enfrentar la jornada del lunes en la ronda de eliminación, donde buscará asegurar su permanencia en el reality culinario.

Valeria Cuevas es una cantante de música regional mexicana de 29 años Foto Instagram @soyvaleriacuevas

Quién es Valeria Cuevas, la participante que se desmayó en Top Chef VIP 4

Valeria Cuevas no es una figura desconocida en el panorama artístico. La joven cantante, hija de la reconocida intérprete Aída Cuevas, busca consolidar su propia carrera dentro del ámbito de la música regional. En 2024, fue apodada “la princesa del mariachi”.

Dentro de Top Chef VIP 4, forma parte del equipo Mostaza y se ha mostrado comprometida con los retos, a pesar de no tener formación culinaria previa. Su participación en el programa busca mostrar una faceta diferente de su carrera y ganar mayor visibilidad ante el público hispano.

Además de Cuevas, esta edición reúne a 20 celebridades de distintos ámbitos, entre cantantes, actores, influencers y figuras de la televisión. Todos ellos deben adaptarse al ritmo acelerado de la cocina, mientras enfrentan desafíos que combinan creatividad, técnica y trabajo en equipo.

Lo que hay que saber de Top Chef VIP 4: de cuánto dinero es el premio

La conducción de Top Chef VIP 4 está nuevamente en manos de Carmen Villalobos. La actriz colombiana, quien ha estado al frente del programa desde su primera emisión en 2022, guía a los participantes a través de cada fase del concurso.

El jurado está compuesto por figuras reconocidas en el ámbito gastronómico. Repiten en esta edición el chef Toño de Livier y la chef Tita. A ellos se suma la chef Betty Vázquez.

El premio para quien logre superar todas las fases de la competencia es de 200 mil dólares.

Cada semana, los participantes deben sortear desafíos tanto individuales como grupales. Las dinámicas varían según el día:

Lunes : eliminación de un participante.

: eliminación de un participante. Martes : desafío por inmunidad.

: desafío por inmunidad. Miércoles : desafíos para evitar la eliminación.

: desafíos para evitar la eliminación. Jueves : eliminación de un participante.

: eliminación de un participante. Viernes : desafío por inmunidad.

: desafío por inmunidad. Domingo: desafíos para evitar la eliminación.

Top Chef VIP 4 comenzó con 20 participantes de celebridades que buscarán quedarse con el premio mayor tras superar cada uno de los retos Foto Instagram @soyvaleriacuevas

Cómo ver Top Chef VIP 4 desde Estados Unidos

Para el público que reside en EE.UU., Top Chef VIP 4 se transmite a través de la señal de Telemundo. El programa tiene emisiones de lunes a viernes y domingos, a partir de las 19 hs (hora del Este). Quienes no puedan ver el show en su horario original tienen la opción de sintonizarlo al día siguiente mediante la plataforma Peacock.

Además, Telemundo ofrece un resumen de los momentos más destacados de cada emisión en su página oficial, su aplicación y su canal de YouTube. Estas alternativas permiten seguir el desarrollo del programa sin perder detalles, incluso si no se tiene acceso a la transmisión en vivo.

Participantes de Top Chef VIP 4

El elenco de 20 participantes de Top Chef VIP 4 incluye celebridades de distintos países y trayectorias diversas: