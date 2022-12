Quiso entrar como turista a Estados Unidos, lo deportaron y dio su visión sobre “qué aeropuertos evitar”

escuchar

Para que un extranjero pueda ingresar a Estados Unidos es necesario que demuestre sus intenciones avaladas con un documento migratorio. De lo contrario, lo más seguro es que sea deportado y se le cancele el visado.

Esto fue justo lo que le ocurrió a un hombre, quien intentó acceder a Estados Unidos, pero tuvo un desenlace que no fue favorecedor. Tras su experiencia, aconsejó a sus compatriotas sobre cuáles son los aeropuertos a evitar por los turistas.

El joven de origen colombiano subió un video hace dos años en el que contó que se iba de viaje. El clip lo subió a su cuenta de @zentennial.tv donde se mostró emocionado por ir a EE.UU. Recién ahora en una nueva grabación reveló por qué esa meta jamás se concretó.

No solo eso, sino que su travesía terminó de la peor manera: le quitaron la visa, lo regresaron a su país y lo vetaron de esa nación por al menos cinco años. “Me tuvieron en un calabozo casi 24 horas. Fue horrible. Me revisaron el celular, me revisaron maletas, me preguntaron si llevaba droga”, contó.

Al parecer, fue en 2021 cuando arribó al aeropuerto de Miami lleno de ilusiones. Sin embargo, los oficiales migratorios lo consideraron sospechoso: “Me hicieron las preguntas de siempre: ¿Cuánto tiempo se va a quedar?, ¿Cuánto dinero trae? ¿Cuánto dinero tiene en efectivo?”, relató.

Un tiktoker contó su experiencia de cómo fue deportado de EE.UU.

El creador de contenido consideró que su error fue haber entrado por el sur de Florida. Al parecer, los controles migratorios de algunos lugares son más estrictos, de acuerdo a su testimonio. Con su narración exhortó a sus connacionales a evitar pasar por allí: “Tengan muy presente que es mejor que no se vayan al aeropuerto ni de Miami, ni de Los Ángeles, ni Nueva York. Váyanse a Las Vegas o a Chicago porque es muy poco probable que los devuelvan de allá”, siguió.

Los tips del tiktoker para evitar una deportación en EE.UU.

El influencer dio a su comunidad virtual algunos tips para lograr pasar los filtros de seguridad. “Si ellos notan que usted tiene una intención de quedarse y no de regresar, pues no lo van a dejar pasar”, dijo.

La visa para Estados Unidos se puede adquirir de diferentes maneras, pero también se puede perder por una gran variedad de motivos David Franklin - Unsplash

En ese sentido, antes de viajar a territorio estadounidense hay que asegurarse de que haya registros que liguen al viajero a su país, según recomendó: “Si ustedes se quieren ir a Estados Unidos pero, por ejemplo, van con visa de turista y no están estudiando la universidad o no tienen propiedades, es muy probable que los vayan a devolver”.

Por último, el influencer destacó que también hay que analizar los viajes que se hicieron en el pasado. En su caso, se instaló en EE.UU. por tiempos prolongados con su visa de turista, cuando tenía entre 17 y 20 años, algo que no está permitido. Un inmigrante puede permanecer en suelo estadounidense solo el tiempo que la policía migratoria le haya otorgado: “Yo ya había entrado muchas veces y ese fue el factor principal”, destacó.

Por supuesto, la información que proporcionó el creador de contenido no es oficial. Sin importar el aeropuerto al que se llegue, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisará tanto el pasaporte como la visa (en caso de ser ciudadano de uno de los países que la exigen como requisito).

Además, será el encargado de verificar que el viajero cumpla con las intenciones expresadas en el documento migratorio. Para ello le hará algunas preguntas, si detecta incongruencia, solicitará una segunda inspección. Es en esta última se suelen comprobar las irregularidades, como que una persona tiene intenciones de trabajar con visa de turista o ha realizado esta práctica antes. Ambas situaciones ameritan una deportación, así como una sanción para el extranjero.

LA NACION