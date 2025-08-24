Raducanu gana su primer partido en el US Open desde su título de 2021

La tenista británica Emma Raducanu logró el domingo una cómoda victoria frente a la japonesa Ena Shibahara en uno de los primeros partidos de la jornada inaugural del Abierto de Estados Unidos.

Raducanu, de 22 años, no celebraba un triunfo en el Grand Slam de Nueva York desde que conquistó el título en 2021 cuando era una jugadora semidesconocida.

Situada en el puesto 36 del ranking mundial, Raducanu se mostró firme al servicio frente a Shibahara (128) para imponerse por 6-1 y 6-2 en apenas 62 minutos.

“Estoy muy contenta de la victoria, es la primera desde 2021 así que es extra especial”, reconoció la ganadora, que en julio llegó a las semifinales del WTA 500 de Washington.

“Estoy muy feliz. Tengo personas increíbles a mi lado”, señaló. “Veo el progreso que estoy haciendo. Puede que no sea inmediato, pero sé que con el tiempo estoy acumulando buenos días, construyendo. Eso tiene que conducir a algún lugar”.

Su rival de la segunda ronda salía del choque entre la rusa Veronika Kudermetova, reciente semifinalista del WTA 1000 de Cincinnati, y la indonesia Janice Tjen.

Raducanu se dio a conocer al mundo del tenis con su histórico triunfo en el US Open de 2021, cuando fue la primera en ganar todos sus partidos desde la fase de clasificación sin dejarse un solo set.

La británica nunca volvió a acercarse a un éxito como aquel, que la catapultó a la fama con 18 años.

Posteriormente no pasó de octavos de final en ningún torneo de Grand Slam y en el US Open encajó eliminaciones a la primera en 2022 y 2024 a manos de la francesa Alizé Cornet y la estadounidense Sofia Kenin.

El primer partido en finalizar en Flushing Meadows fue una victoria de la rusa Polina Kudermetova por retirada de la española Nuria Párrizas, lesionada en un tobillo, cuando el partido estaba empatado 2-2 en el primer set.