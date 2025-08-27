Raducanu vuela a la tercera ronda del Abierto de EEUU

La británica Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue la primera en ingresar en la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York con un veloz triunfo el miércoles ante la indonesia Janice Tjen.

Raducanu, número 36 de la WTA, arrolló a Tjen (149º) por 6-2 y 6-1 en apenas una hora de tenis sin fisuras, con ocho aces y ninguna doble falta.

"Estoy muy satisfecha de cómo jugué hoy. Janice ha demostrado que es una oponente muy peligrosa", dijo Raducanu sobre su rival, quien el domingo fue la primera tenista de Indonesia en ganar un partido de Grand Slam desde 2003.

En esa misma jornada inaugural, Raducanu batió con comodidad a la japonesa Ena Shibahara en su primera victoria en Flushing Meadows desde su histórico título de 2021 a los 18 años.

"Ahora tengo mucha confianza en el trabajo que hago fuera de la pista y eso me quita presión", dijo la británica sobre sus recientes progresos.

En la tercera ronda podría tener su primera rival de entidad en Elena Rybakina, siempre que la kazaja supere su cruce del miércoles ante la checa Tereza Valentova.