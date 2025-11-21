Rapero Pras, fundador de los Fugees, condenado a 14 años de prisión

Un tribunal estadounidense condenó el jueves al rapero Prakazrel "Pras" Michel a 14 años de prisión por su participación en una estafa millonaria que canalizó dinero de Malasia hacia la política de Estados Unidos, según medios locales.

El rapero de 52 años, miembro fundador del exitoso trío de los 1990 The Fugees, fue declarado culpable en 2023 de lavado de dinero y violaciones a las leyes de financiación de campañas electorales, en un esquema liderado por el financiero malasio Low Taek Jho.

Low, ahora fugitivo, invirtió en los años 2010 miles de millones de dólares robados de un fondo de inversión estatal malasio en bienes raíces de lujo en Estados Unidos, arte y películas de Hollywood como "El lobo de Wall Street".

El rapero fue acusado de ayudar a Low a desviar dinero a la campaña de reelección de 2012 del entonces presidente Barack Obama, ocultando el origen de las donaciones.

Tras un juicio de alto perfil que incluyó entre sus testigos al actor Leonardo DiCaprio, Michel fue declarado culpable por un jurado de 10 cargos penales.

Su abogado, Peter Zeidenberg, dijo que Michel apelaría y que la sentencia dictada el jueves era desproporcionada, según los diarios New York Times y Wall Street Journal.

Zeidenberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

El rapero fundó The Fugees con sus amigos de la infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean, con quienes vendieron millones de álbumes y ganaron dos premios Grammy.

ceg/dhw/mel/ad