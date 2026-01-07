Raúl de Molina revela si fue “silenciado” durante su mensaje de apoyo a los migrantes en Año Nuevo en Times Square

El conductor de televisión cubano Raúl Molina aclaró si fue víctima de una supuesta censura durante su mensaje de apoyo a los migrantes, emitido durante el evento de Año Nuevo en Times Square, Nueva York, luego de que la transmisión fuera interrumpida de forma inesperada.

Qué pasó durante el mensaje de apoyo a migrantes de Raúl Molina en Año Nuevo

La estrella del programa El Gordo y la Flaca explicó a US Magazine que su participación en el evento de Año Nuevo no fue improvisada, ya que ha formado parte de esta celebración cada 31 de diciembre durante los últimos 15 años, y esta ocasión no fue la excepción.

Raúl Molina continuará con su apoyo a la comunidad migrante (FB rauldemolina)

Al igual que en ediciones anteriores, Raúl de Molina fue invitado a compartir un mensaje de cara al nuevo año, especialmente dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos. “Siempre me preguntan qué es lo que esperan los latinos para el siguiente año y qué espero yo para la comunidad”, explicó el presentador.

El conductor cubano señaló que el mensaje que dio en esta ocasión no difería de años anteriores. “Yo digo siempre que ha sido un año difícil para los inmigrantes en el país. Ustedes han visto las deportaciones, lo que sufrimos, y yo espero que sea un mejor 2026 para ellos”, expresó.

Sin embargo, tras sus palabras, la cadena CBS, encargada de la transmisión nacional del evento, interrumpió abruptamente la señal, lo que desató una ola de especulaciones sobre una posible censura relacionada con su mensaje.

Qué dijo Raúl de Molina sobre la supuesta censura que sufrió en Año Nuevo

El conductor latino comentó al medio que no se enteró de lo que ocurrió en tiempo real, cuando estaba en Times Square en Año Nuevo, sino que se dio cuenta días después cuando comenzó a leer los comentarios en sus redes sociales.

Raúl Molina asegura que no supo del corte durante la transmisión de año Nuevo (FB rauldemolina)

“No sé si el corte fue intencional. No sé si me cortaron por lo que yo había dicho sobre los inmigrantes o si fue algo técnico. No sé exactamente qué fue lo que pasó”, señaló Molina, al añadir que la transmisión no fue a comerciales, sino a un video de Nueva York.

Raúl Molina señaló que, aunque desconoce la causa del corte en la transmisión, fue un hecho que se volvió algo viral y que le dio la vuelta al mundo, en parte gracias al apoyo de figuras públicas como John Leguizamo y Ana Navarro que compartieron la grabación.

No obstante lo que ocurrió en Times Square, el cubano aseguró que continuará con su apoyo a los inmigrantes e hizo un llamado a la libertad de expresión. “Yo espero que en este país, donde hay derecho a la libre expresión, eso siga así en estos momentos, y espero que lo que pasó haya sido solo una coincidencia”.

Del apoyo a migrantes al silencio de un famoso

El cantante Romeo Santos fue severamente criticado en redes sociales después de guardar silencio durante una entrevista en la que se le preguntó sobre qué opinaba sobre los operativos contra los migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

Raúl Molina agradece el apoyo sobre la supuesta censura por apoyar a la comunidad migrante (FB rauldemolina)

El intérprete, que nació en el Bronx, Nueva York, emitió un prolongado silencio y evitó hablar del tema, lo que causó gran controversia entre sus seguidores, por lo que el artista tuvo que salir a aclarar las cosas y ofrecer una disculpa, después de decir que los artistas deberían enfocarse solamente en la música.

Tras esa entrevista, Santos tuvo que dar una disculpa pública y aclarar que sus comentarios no significaron darle la espalda a la comunidad de migrantes latinos.