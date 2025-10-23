Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona el próximo domingo 26 de octubre en el primer clásico español de la jornada 10 de La Liga EA Sports 2025-26. Con la ventaja de que el encuentro tendrá lugar en la casa del equipo merengue, la inteligencia artificial (IA) reveló cuáles son las probabilidades de que cada escuadra gane este partido.

Quién gana el Real Madrid vs. Barcelona, según la IA

El primer clásico del curso se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, solo unos días después de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions.

El Real Madrid recibirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu para el encuentro del 26 de octubre (Facebook/Real Madrid C.F.)

El Barça llegará a enfrentar Los Blancos tras haber jugado ante los Olympiacos como local el pasado martes 21 de octubre. Mientras que el equipo de Xabi Alonso se medirá con los Azulgranas tras su juego del miércoles 22 de octubre ante la Juventus.

A poco del encuentro entre los dos grandes del futbol español, diversas herramientas de inteligencia artificial han realizado sus propias predicciones y evaluaciones:

ChatGPT

Según esta herramienta, el Real Madrid tiene mayores posibilidades de vencer al Barcelona, pues actualmente se encuentra en lo más alto de la tabla, según el sitio web de La Liga. Además, tienen la ventaja de que jugará el clásico como locales en el Santiago Bernabéu.

Aunque esta IA también reconoció que el Azulgrana ha demostrado una buena dinámica ofensiva en sus últimos partidos, por lo que “podría dar la sorpresa”.

ChatGPT predice que el Real Madrid sería el vencedor en el próximo clásico español (Facebook/Real Madrid C.F.)

Gemini

Esta inteligencia artificial expone que el panorama actual del clásico español es muy reñido, aunque el Real Madrid se ha colocado como el favorito, al menos de las casas de apuesta, hasta el momento.

Sin embargo, la probabilidad matemática obtenida por esta herramienta indica que el Barcelona sería el ganador con un 64% de probabilidad de vencer a los Merengues.

Si se consideran las opiniones de expertos, las predicciones se encuentran divididas, pues mientras unos apuntan a una victoria inminente del equipo Azulgrana en el contexto de la jornada 10 de La Liga, otros aseguran que es el Madrid quien tiene ventaja al jugar como local.

Gemini y Meta AI predicen que el Barcelona tiene mayores probabilidades de vencer al Real Madrid en el clásico español (Facebook/FC Barcelona)

Meta AI

Destaca que expertos apuntan a que el Barcelona tiene más posibilidades de ganar, por el buen momento que vive dentro de La Liga, su reciente rendimiento y el liderazgo de jugadores como Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Sin embargo, se sostiene que el Real Madrid podría aprovechar su ventaja como local, ya que ha demostrado ser un equipo sólido siempre que juega en casa y también tiene gran capacidad de remontar en partidos complejos, por lo que la competencia será reñida.

Así está la tabla de clasificación de La Liga 2025-26

El Real Madrid es el actual líder de la jornada 10, en segundo lugar se encuentra el Barcelona, y después se posicionan los equipos de Villarreal CF y Atlético de Madrid. Mientras que en la parte baja de la tabla aparecen Real Sociedad, Real Oviedo y Girona FC, según LaLiga.

Tabla de clasificación de la jornada 10 de LaLiga 2025-26 (LaLiga.com)

El equipo entrenado por Xabi Alonso suma 24 puntos, con nueve partidos jugados consiguió ocho victorias y solo una derrota.

Por otro lado, la formación dirigida por Hansi Flick también ha jugado 9 partidos, de los cuales ganó siete, empató uno y perdió uno, lo que le hace sumar 22 puntos en la tabla.

La historia entre Real Madrid vs. Barcelona

El clásico español es uno de los encuentros más esperados por los aficionados alrededor del mundo. El Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 261 partidos, según LaLiga.

De estos encuentros existen estadísticas muy reñidas, pues los Catalanes han vencido en 104 juegos y anotado 432 goles. Los Madrileños consiguieron la victoria en 105 ocasiones e hicieron 443 anotaciones, mientras que el resto de los partidos quedaron en empate.