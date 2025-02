Regresó a Colombia después de tres años en Estados Unidos y cuenta sus motivos: “No me podía quedar si no era feliz”

Vivir en otro país implica adaptarse a nuevas costumbres, climas y sistemas laborales, pero no todos lo logran. Una joven colombiana pasó tres años en Estados Unidos y no consiguió superar esas barreras. Por eso, decidió volver a su hogar y reveló las razones.

La historia de la mujer colombiana que decidió volver

La usuaria de TikTok @linaalnatural31 relató a través de un video en sus redes sociales cuál fue su experiencia y la de su marido al vivir en Estados Unidos. Allí estuvieron tres años y tuvieron hijos. Si bien explicó que ese país le brindó oportunidades laborales y estabilidad económica, con el tiempo sintió que algo le faltaba en su vida cotidiana.

El relato de una mujer que decidió volver a Colombia después de tres años en Estados Unidos

La mujer aseguró que la distancia con su familia y la soledad se volvieron factores determinantes en su decisión de volver a Colombia. A pesar de haber construido una rutina estable, la sensación de vacío se intensificó con los meses. “Criar a los hijos lejos de su familia duele y duele mucho”, afirmó.

“Vivir en Estados Unidos es otro estilo de vida completamente diferente al que nosotros queremos. Esto es una opinión demasiado personal. Hay mucha gente que sí se amaña en Estados Unidos, que sí se adapta en ese país. Nosotros no. Nunca nos sentimos completos”, agregó.

El relato de la mujer enfatizó el impacto emocional de vivir lejos de sus seres queridos, pero también aseguró que la falta de tiempo de otras personas de su entorno en Estados Unidos también influyó en su percepción de aislamiento. “La soledad nos mató”, explicó.

Los motivos por los cuales decidió volver a Colombia Freepik

Según su testimonio, tanto ella como su marido se empezaron a cuestionar qué es lo que los ataba al país norteamericano para no dejarlo y volverse a sus tierras natales. “¿Por qué seguimos acá si no somos felices completamente? Si extrañamos a nuestra familia un montón, si acá nadie tiene tiempo para nosotros, nuestros hijos mantienen solos, nosotros mantenemos solos. ¿Qué hacemos acá? La respuesta fue: nada nos ata acá”, contó a sus seguidores.

Cómo regresó de Estados Unidos a Colombia

La mujer explicó que una de las razones que permitieron su regreso a Cali, en Colombia, fue la flexibilidad de su trabajo. Explicó que su empleo le permitía desempeñarse desde cualquier parte del mundo, ya que desarrolla sus tareas de manera 100% virtual. Lo mismo sucede con el empleo de su marido. Según ella, esta posibilidad facilitó la decisión de volver a su lugar de origen.

La decisión de una mujer y su familia tras vivir tres años en Estados Unidos Freepik

“Cuando estábamos en Estados Unidos hablamos de que nuestro trabajo nos permite vivir en cualquier parte del mundo. Yo puedo trabajar desde Cali, desde Barranquilla, desde la China, desde México. Yo puedo trabajar desde cualquier lado”, aseguró.

Según dijo, el éxito laboral no depende de la ubicación en la que se encuentre la persona, sino del entorno y las relaciones cercanas. “Yo en Estados Unidos no tenía vida social. Entonces, no me podía quedar en un lugar donde no era feliz. Y aparte, ese no es el único país en el mundo donde uno puede tener una vida exitosa. El éxito no depende del lugar donde vayas, depende de donde tú seas feliz y tengas libertad. Y allá en Estados Unidos yo no tenía eso”, concluyó.