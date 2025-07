Regulador de EEUU aprueba compra de Paramount Global tras compromisos editoriales

Las autoridades reguladoras estadounidenses aprobaron el jueves un acuerdo de US$8000 millones para que la productora Skydance adquiera el grupo de medios Paramount Global, en medio de la agitación que rodea a las noticias y la programación nocturna en CBS, una de las principales cadenas de televisión del país.

La autorización se produjo con el compromiso "por escrito" de Skydance de garantizar que la programación de noticias y entretenimiento de la nueva empresa "incorpore una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico", según el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr.

El acuerdo llega aproximadamente una semana después de que la cadena de televisión CBS, de Paramount, anunciara que "The Late Show", conducido por Stephen Colbert y un clásico de la televisión nocturna estadounidense, llegará a su fin en 2026.

Colbert había criticado duramente el acuerdo de US$16 millones que Paramount alcanzó con el presidente Trump a comienzos de julio en una demanda interpuesta por el mandatario, calificándolo de "un gran soborno" para obtener la aprobación de la fusión con Skydance.

CBS alegó que la supresión del programa se debía a "una decisión puramente financiera ante el difícil panorama de la televisión nocturna" y que "no tenía nada que ver con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos relacionados con Paramount".

Trump demandó a Paramount por US$20.000 millones, alegando que el programa "60 Minutes" de CBS News había editado una entrevista a la entonces rival del republicano en las elecciones de 2024, la demócrata Kamala Harris, para favorecerla.

"The Late Show" es transmitido por CBS desde 1993 y durante más de 20 años fue conducido por el mítico presentador David Letterman.

Trump celebró la cancelación del programa en Truth Social: "Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia".

- "Parece un soborno" -

La oposición estadounidense llamó la atención sobre el momento de la decisión.

"CBS canceló el programa de Colbert solo TRES DÍAS después de que Colbert denunciara (...) el acuerdo de US$16 millones con Trump, un acuerdo que parece un soborno", escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren en X. "Estados Unidos merece saber si su programa fue cancelado por razones políticas".

La aprobación de la fusión por parte de la FCC "apesta a la peor forma de corrupción", afirmaron por su parte los senadores demócratas Edward Markey y Ben Ray Lujan en una declaración conjunta. "El momento habla por sí solo", dijeron. Como condición para la aprobación, Skydance nombrará a un "ómbudsman" que evaluará las denuncias de parcialidad, según Carr. "Skydance, que actualmente no cuenta con programas de DEI (diversidad, equidad e inclusión), se ha comprometido a no establecer ninguna iniciativa de este tipo en la nueva empresa", señaló Carr en un comunicado. Colbert, un famoso comediante conocido por sus incisivos comentarios políticos, sucedió a Letterman como presentador de "The Late Show" en 2015. En las últimas décadas, programas de TV en horario nocturno con presentadores como Johnny Carson, Jay Leno, Letterman y, más recientemente, Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, han influenciado el discurso público a través del humor y entrevistas con celebridades. tu/eml/db/mel/atm