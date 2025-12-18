Resultado de la LVBP: tabla de posiciones actualizada y el número mágico rumbo al Round Robin en Venezuela

La temporada regular del béisbol profesional venezolano entra en su recta final y se acerca el inicio de la postemporada, conocida en el país como el Round Robin. Con pocos juegos restantes, comienzan a definirse los cinco equipos que competirán por un lugar en la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en la campaña 2025-2026.

Cómo va la tabla de posiciones en la LVBP hacia el Round Robin

A falta de pocas jornadas para completar los 56 partidos de la temporada regular, la LVBP empieza a perfilar a los principales contendientes que avanzarán a los playoffs.

El Round Robin se jugará en enero de 2026 (LVBP/Tomás Rodríguez)

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la liga, los Bravos de Margarita lideran la tabla general con 29 victorias, colocándose como uno de los equipos con mayor probabilidad de clasificar de manera directa.

En el segundo puesto aparecen los Caribes de Anzoátegui, con 25 triunfos, mientras que los Cardenales de Lara ocupan el tercer lugar con 26 juegos ganados, aunque con mayor número de derrotas. El cuarto sitio es para los Navegantes del Magallanes, que suman 24 victorias.

Tabla de posiciones una vez culminada la jornada del miércoles 17 de diciembre en el beisbol venezolano LVBP

Con el mismo número de juegos ganados se encuentran las Águilas del Zulia, los Tiburones de La Guaira y los Tigres de Aragua, seguidos por los Leones del Caracas, que completan la lista de los ocho equipos que disputan la campaña regular.

Según el reglamento de la LVBP, solo cinco equipos avanzan al Round Robin. Los cuatro primeros clasifican de manera directa, mientras que el quinto cupo se define mediante una serie de comodín entre los equipos que terminen en el quinto y sexto lugar de la tabla. Hasta el momento, Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira serían los conjuntos llamados a disputar esa plaza.

Cómo se juega el Round Robin de la LVBP

Una vez definidos los cinco clasificados, se disputa el Round Robin bajo el formato de todos contra todos. Cada equipo juega un total de 16 partidos, enfrentando cuatro veces a cada rival: dos juegos como local y dos como visitante, para completar un total de 40 encuentros en la serie semifinal, de acuerdo con las reglas de la LVBP.

Ya hay candidatos que pueden llegar al Round Robin (X @LVBP_Oficial)

Los cinco mejores conjuntos que lleguen al Round Robin participan en un draft de refuerzos, en el que pueden seleccionar a dos jugadores adicionales y realizar una sustitución para los últimos compromisos.

El orden de elección se determina según la posición final obtenida en la tabla de la temporada regular.

La serie de comodín está programada para iniciar el 29 de diciembre y se jugará a un máximo de dos encuentros. En caso de ser necesario un segundo juego, este se disputará el 30 de diciembre. El Round Robin comenzará oficialmente el 2 de enero de 2026.

Cuándo es la gran final de la LVBP 2025-2026

La final de la LVBP se disputa bajo un formato de siete juegos, similar al de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), en el que el primer equipo en ganar cuatro partidos se consagra campeón.

Los Cardenales buscan un lugar en el Round Robin (X @LVBP_Oficial)

El conjunto que termine mejor posicionado en el Round Robin tendrá la ventaja de iniciar la serie como local.

De acuerdo con el calendario oficial de la liga, los juegos de la gran final están previstos para comenzar el 23 de enero de 2026.