Resultados del domingo en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

A continuación, los resultados del domingo en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría Masters 1000 masculino y WTA 1000 femenino:

-- Hombres

- Segunda ronda

Roberto Bautista (ESP) derrotó a Cameron Norrie (GBR/N.32) 6-4, 6-3

Jirí Lehecka (CZE/N.22) a Tristan Boyer (USA) 4-6, 6-1, 6-4

Reilly Opelka (USA) a Alex De Miñaur (AUS/N.6) 7-6 (8/6), 6-4

Francisco Comesaña (ARG) a Luciano Darderi (ITA/N.29) 6-4, 3-1 y abandono

Andrey Rublev (RUS/N.9) a Learner Tien (USA) 7-6 (7/4), 6-3

Jakub Mensík (CZE/N.16) a Ethan Quinn (USA) 6-4, 6-2

-- Mujeres

- Segunda ronda

Veronika Kudermetova (RUS) derrotó a Belinda Bencic (SUI/N.17) 6-4, 7-6 (7/0)

Magda Linette (POL/N.31) a Rebecca Sramková (SVK) 7-6 (7/4), 6-0

Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Maria Sakkari (GRE) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Ashlyn Krueger (USA/N.26) a Anastasija Sevastova (LAT) 6-4, 0-6, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.23) a María Camila Osorio (COL), que no se presentó

Dayana Yastremska (UKR/N.32) a Viktoriya Tomova (BUL) 6-4, 2-6, 6-2

Coco Gauff (USA/N.2) a Wang Xinyu (CHN) 6-3, 6-2