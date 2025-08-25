Resultados del lunes en el Abierto de EEUU de tenis
A continuación, los resultados del lunes en la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos,...
A continuación, los resultados del lunes en la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:
-- Hombres
- Primera ronda
Zizou Bergs (BEL) derrotó a Tseng Chun Hsin (TWN) 6-3, 6-4, 6-3
Adam Walton (AUS) a Ugo Humbert (FRA/N.22) 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-1
Coleman Wong (HKG) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 7-5, 7-6 (7/4)
Cameron Norrie (GBR) a Sebastian Korda (USA) 7-5, 6-4, 0-0 y abandono
Martin Damm Jr. (USA) a Darwin Blanch (USA) 6-3, 6-4, 6-4
Lloyd Harris (RSA) a Sebastián Báez (ARG) 6-3, 7-5, 6-4
-- Mujeres
- Primera ronda
Elise Mertens (BEL/N.19) derrotó a Alyssa Ahn (USA) 6-1, 6-0
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) a Dayana Yastremska (UKR/N.30) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 6-4
Liudmila Samsonova (RUS/N.17) a Yuan Yue (CHN) 2-6, 6-4, 6-4
Priscilla Hon (AUS) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-3, 7-5
Barbora Krejcíková (CZE) a Victoria Mboko (CAN/N.22) 6-3, 6-2
Diane Parry (FRA) a Petra Kvitova (CZE) 6-1, 6-0
Yulia Putintseva (KAZ) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 7-6 (7/4)
