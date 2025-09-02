LA NACION

Resultados del lunes en el Abierto de Tenis de Estados Unidos

A continuación, los resultados del lunes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Octavos de final

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Alexander Bublik (KAZ/N.23) 6-1, 6-1, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) a Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-0, 6-1

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.25) a Andrey Rublev (RUS/N.15) 7-5, 6-3, 6-4

Alex De Miñaur (AUS/N.8) a Leandro Riedi (SUI) 6-3, 6-2, 6-1

-- Mujeres

- Octavos de final

Amanda Anisimova (USA/N.8) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-0, 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.11) derrotó a Marta Kostyuk (UKR/N.27) 6-3, 6-7 (0/7), 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.23) a Cori Gauff (USA/N.3) 6-3, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.2) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.13) 6-3, 6-1

