Resultados del viernes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
Resultados que se registraron este viernes en el WTA 1000 y el Masters...
Resultados que se registraron este viernes en el WTA 1000 y el Masters 1000 de Cincinnati:
-- Hombres
- Primera ronda
Emilio Nava (USA) derrotó a Borna Coric (CRO) 6-3, 7-5
Camilo Ugo (ARG) a Kei Nishikori (JPN) 7-5, 6-3
Roberto Bautista (ESP) a Daniel Altmaier (GER) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1)
Tristan Boyer (USA) a Brandon Holt (USA) 6-3, 7-6 (7/3)
Adam Walton (AUS) a Mariano Navone (ARG) 4-6, 7-6 (7/3), 6-1
Valentin Royer (FRA) a Sebastian Ofner (AUT) 5-7, 6-3, 6-3
Jenson Brooksby (USA) a Alexandre Muller (FRA) 7-6 (7/2), 5-7, 6-1
Alexander Blockx (BEL) a Marcos Giron (USA) 6-2, 3-6, 6-3
Reilly Opelka (USA) a Hugo Dellien (BOL) 7-5, 7-6 (7/3)
Francisco Comesaña (ARG) a Jaume Munar (ESP) 6-4, 6-4
Martín Landaluce (ESP) a Patrick Kypson (USA) 3-6, 6-3, 6-2
Learner Tien (USA) a Leandro Riedi (SUI) 6-3, 6-4
Ethan Quinn (USA) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/5), 6-4
Luca Nardi (ITA) a Thiago Tirante (ARG) 6-4, 7-6 (7/5)
Hamad Medjedovic (SRB) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-2, 6-3
Damir Dzumhur (BIH) a Mattia Bellucci (ITA) 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)
-- Mujeres
- Primera ronda
Taylor Townsend (USA) derrotó a Danielle Collins (USA) 6-4, 7-6 (7/2)
Yuan Yue (CHN) a Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-2
Lulu Sun (NZL) a Antonia Ruzic (CRO) 6-4, 6-4
Léolia Jeanjean (FRA) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-5, 1-6, 6-4
Ella Seidel (GER) a Polina Kudermetova (RUS) 1-6, 6-3, 6-2
Varvara Gracheva (FRA) a Katie Volynets (USA) 6-4, 3-6, 6-3
Caroline Garcia (FRA) a Sonay Kartal (GBR) 5-7, 6-4, 6-3
Ajla Tomljanovic (AUS) a Anna Bondár (HUN) 7-6 (7/0), 6-4
Veronika Kudermetova (RUS) a Suzan Lamens (NED) 6-1, 6-3
Rebecca Sramková (SVK) a Caroline Dolehide (USA) 1-6, 6-4, 7-6 (7/1)
Kimberly Birrell (AUS) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-1
Maria Sakkari (GRE) a Kamilla Rakhimova (RUS) 6-3, 3-6, 6-2
Anastasija Sevastova (LAT) a Emina Bektas (USA) 6-4, 6-7 (6/8), 6-1
Iva Jovic (USA) a Solana Sierra (ARG) 6-3, 7-6 (7/4)
Barbora Krejcíková (CZE) a Alycia Parks (USA) 6-4, 4-6, 6-0
Lucia Bronzetti (ITA) a Zhu Lin (CHN) 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (8/6)
María Camila Osorio (COL) a Moyuka Uchijima (JPN) 7-5, 1-6, 6-4
Viktoriya Tomova (BUL) a Ann Li (USA) 6-4, 7-5
Wang Xinyu (CHN) a Emiliana Arango (COL) 7-6 (7/1), 6-3
