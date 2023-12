escuchar

Viajar a la ciudad de Nueva York para pasar las festividades decembrinas es una idea que muchas personas tienen para cerrar el año. En la Gran Manzana hay decenas de lugares atractivos para visitar, algunos de ellos gratis. Para elegir los mejores y economizar, dos tiktokers compartieron su mejor plan para visitar los puntos más importantes a cambio de 0 dólares: “Tenemos una ruta increíble”, aseguraron.

Rodeados de cientos de luces, colores e infinidad de adornos alusivos a la época, el tiktoker Samuel Márquez y su amigo Bryant comenzaron a dar sus recomendaciones. “De la calle 34th a la 50th. Macys, en la 34th, van a la 42, tienen a Bryant Park y Times Square. Bryant Park tiene el mercado navideño más grande, su pista de patinaje sobre hielo y su árbol maravilloso”, indicó uno de los jóvenes, a quien nombraron como el “experto de la Gran Manzana”.

Una vez visitados estos lugares, Bryant instó a que se tomara camino hacia la Quinta Avenida para llegar al Rockefeller Center y a Sacks, donde aseguró que está el mejor espectáculo de luces. “De ahí se van a la 6th Avenue, donde está el árbol de Fox News, el árbol del Underground, el árbol de Radio City Hall y las bolas del Radio City Hall”.

Terminadas estas visitas, el tiktoker pidió tomar rumbo hacia los gigantes bastones de dulce. “Van a encontrar una decoración muy linda y van a terminar en Central Park, donde también hay decoraciones hermosas. En la 59 con la Quinta Avenida, se pueden ver más ventanas y disfrutar de la decoración navideña, tranquila y completamente gratis”, señaló el chico.

Debido a la gran cantidad de turistas que se congregan en las calles neoyorquinas, uno de los consejos para tomar las fotografías más bonitas es ir muy temprano, casi al amanecer, cuando está más despejado; o utilizar un palo de selfie. Además, se recomienda comprar tarjetas de descuento. “Nueva York es cara todo el tiempo, pero Nueva York en Navidad significa precios aún más altos. Ahorre dinero combinando sus gastos turísticos con un New York CityPASS o una Go City Card”, se indica en el sitio The Globetrotting Teacher.

Esta es la ruta gratis de Navidad en Nueva York, paso a paso:

Macy’s

34th St y Broadway: las famosas ventanas temáticas de Navidad.

Bryant Park

40 y 42 St, cerca de Quinta Avenida: aquí se encuentra un famoso mercado navideño, el árbol de Navidad y la famosa pista de hielo.

Saks

Quinta Avenida: el famoso espectáculo de luces.

Rockefeller Center

48th y 51 St y 5th y 6th Avenues: aquí está el famoso árbol del Rockefeller Center; el árbol de Fox News, el árbol y las esferas de Navidad del Radio City Hall, así como los bastones de dulce gigantes.

6-1/2 Ave

51 St., la mitad de la 5th Avenue y la 6th: la magia de la “secreta Avenida 6 1/2″, de Manhattan, donde hay infinidad de adornos navideños.

Central Park

59th St & 5th Ave: el emblemático Central Park de Nueva York también está repleto de luces, adornos y árboles para celebrar la época navideña.