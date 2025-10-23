Rubio dice que los planes de anexión de Israel en Cisjordania “amenazan” el acuerdo de paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, alertó el miércoles que Israel amenaza el acuerdo de paz promovido por el presidente Donald Trump, luego de que el país diera un paso hacia la anexión de Cisjordania.

El parlamento israelí votó el miércoles dos proyectos de ley para anexar la Cisjordania ocupada, una semana después de que Trump impulsara un acuerdo con el fin de terminar la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza como retaliación al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Creo que el presidente se ha asegurado que eso no sea algo que podamos apoyar en este momento", dijo Rubio a periodistas mientras se dirigía a Israel.

Las medidas de anexión están "amenazando el acuerdo de paz", dijo Rubio a periodistas.

"Ellos son una democracia, van a tener sus votaciones, y la gente va a asumir esas posturas", dijo. "Pero en este momento, es algo que creemos que podría ser contraproducente", añadió.

Cuando se le preguntó por el aumento de la violencia por parte de colonos extremistas israelíes contra palestinos en Cisjordania, Rubio dijo: "Nos preocupa cualquier cosa que amenace con desestabilizar lo que hemos trabajado".

Pero Rubio —el último funcionario de Estados Unidos de más alto rango en visitar Israel luego del vicepresidente JD Vance— se mostró optimista en general por preservar el acuerdo de paz.

"Todos los días habrá amenazas, pero en realidad creo que vamos adelantados respecto al calendario para consolidarlo, y el hecho de que hayamos superado este fin de semana es una buena señal", agregó.

Estados Unidos es el principal promotor militar y diplomático de Israel, y hasta hace poco, Rubio había evitado criticar los intentos de anexión promovidos por los aliados de ultraderecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Pero varios Estados árabes e islámicos, a los que Estados Unidos está cortejando para que aporten tropas y fondos a una fuerza de estabilización en Gaza, han advertido que la anexión de Cisjordania, liderada por los rivales moderados de Hamás en la Autoridad Palestina, representa una línea roja.

sct/sla/mvl/db