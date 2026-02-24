Ryan Garcia ya tiene en la mira a su próximo rival: el desafío que lanzó tras derrotar a Mario Barrios

Después de años de altibajos, polémicas y oportunidades perdidas, Ryan Garcia finalmente alcanzó la cima al consagrarse campeón mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras derrotar por decisión unánime a Mario Barrios en Las Vegas. Con el cinturón en la cintura, el estadounidense, de ascendencia mexicana, ya apuntó a su próximo objetivo: otro campeón mundial, pero en peso superligero.

Ryan Garcia quiere enfrentar a Shakur Stevenson

Apenas bajó del ring, Garcia dejó claro que no piensa detenerse. Su siguiente meta sería Shakur Stevenson, uno de los nombres más sólidos del boxeo actual, indicó DAZN.

Mario Barrios y Ryan Garcia, por el título wélter del CMB en Las Vegas, Nevada (Instagram/@wbcboxing)

“Quiero ser un gran campeón. No tengo miedo. Peleé con Devin Haney, pelearé con Stevenson, con cualquiera”, declaró el nuevo monarca welter tras imponerse a Barrios.

El título llega después de una trayectoria marcada por controversias, incluidas sanciones por un positivo en pruebas antidopaje y problemas legales fuera del cuadrilátero. Sin embargo, Garcia logró recomponerse y conquistar finalmente el campeonato que había perseguido durante años.

Shakur Stevenson acepta pelear contra Ryan Garcia

Stevenson, presente en la T-Mobile Arena como comentarista internacional, respondió casi de inmediato al desafío. Aceptó la posibilidad del combate, aunque estableció una condición: que haya controles antidopaje estrictos, informó Claro Sports.

Shakur Stevenson acepta reto de Ryan Garcia (X @ShakurStevenson)

El campeón superligero pidió que cualquier eventual pelea esté supervisada por la Voluntary Anti-Doping Association (VADA). Su exigencia remite al antecedente del combate entre Garcia y Devin Haney en abril de 2024, que fue anulado tras un resultado positivo en controles antidopaje.

“Estoy listo. Pero solo si la VADA está involucrada”, señaló Stevenson, considerado uno de los mejores boxeadores defensivos de la actualidad.

Por su parte, Garcia respondió con confianza: “Cada vez que tenga la oportunidad, le voy a meter presión. Quiero esa pelea. Shakur, vamos a hacerla”.

Cómo fue la pelea entre Mario Barrios y Ryan Garcia

El combate ante Barrios se celebró el 21 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas y fue transmitido por DAZN. La pelea comenzó de forma explosiva: apenas a los 27 segundos del primer asalto, Garcia envió a la lona a su rival con una potente derecha.

Ryan Garcia derrotó a Mario Barrios por el título mundial de peso welter (IG @Kingrayn)

Ese golpe marcó el ritmo del enfrentamiento. Las tarjetas reflejaron un dominio claro del californiano con puntuaciones de 119-108, 120-107 y 118-109. La victoria significó una de las actuaciones más completas de su carrera y su consolidación como campeón welter tras dos intentos fallidos previos.

Con el cinturón asegurado y un posible choque ante Stevenson en el horizonte, Garcia vuelve a situarse en el centro del escenario del boxeo mundial.

De concretarse el combate ante Stevenson, el boxeo podría vivir uno de los duelos más atractivos de los últimos años: presión y poder ofensivo contra técnica y defensa élite. El choque de estilos promete un enfrentamiento estratégico que iría más allá del espectáculo y pondría en juego el legado de ambos campeones.