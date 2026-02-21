Mario Barrios vs. Ryan García, hoy: a qué hora y cómo ver en vivo la pelea desde EE.UU.

Este sábado 21 de febrero, Mario Barrios y Ryan García, ambos boxeadores estadounidenses con ascendencia mexicana, disputarán el título mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español).

A qué hora es y cómo ver la pelea entre Ryan Garcia y Mario Barrios en EE.UU.

La transmisión del evento The Ring High Stakes comenzará con la cartelera preliminar alrededor de las 17:45 hs (tiempo del Este de EE.UU. / 19:45 hs de Argentina).

Sin embargo, se espera que la caminata al ring para el combate estelar entre Ryan García y Mario Barrios ocurra cerca de las 23:00 hs del Este (alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo en Argentina), dependiendo de la duración de los enfrentamientos previos.

Mario Barrios y Ryan Garcia, por el título wélter del CMB en Las Vegas, Nevada (Instagram/@wbcboxing)

La transmisión será exclusivamente bajo el sistema de pago por evento (PPV) a través de la plataforma de streaming DAZN. Los suscriptores pueden acceder mediante el plan mensual (30,99 dólares) o el anual (224,99 dólares), además del costo adicional del evento.

De acuerdo con DAZN, la cartelera completa de esta noche es la siguiente:

Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado (título superligero FIB).

Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka (título superligero AMB).

Frank Martin vs. Nahir Albright (superligero).

Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko (supermediano).

Se espera una alta demanda de audiencia, ya que ambos pugilistas cuentan con una sólida base de seguidores en Estados Unidos y México.

La pelea también representa una oportunidad para que el ganador consolide su posición como una de las principales figuras del peso welter a nivel internacional.

Además del atractivo deportivo, el combate ha generado gran expectativa mediática por el contraste de estilos: mientras Barrios apuesta por la resistencia y el volumen de golpes, García confía en su velocidad y potencia para buscar una definición antes del límite.

Multan a Ryan García previo a la pelea por incumplir reglas

Días antes del combate, el CMB multó a Ryan García con 5000 dólares por no presentar a tiempo el video obligatorio de control de peso, según Boxing Scene.

Confirman pelea entre Mario Barrios y Ryan Garcia en febrero de 2026 (X @ringmagazine)

Después de recibir la notificación por parte del consejo, el californiano envió el video, en el que se constató que estuvo dentro del 5% por arriba del peso acordado para el duelo contra Barrios, pactado en las 147 libras (66 kilos).

Días después de vencer a Haney, el californiano dio positivo por una sustancia prohibida en el control antidoping, lo que derivó en una suspensión por un año y la anulación del resultado. Ese mismo año fue detenido en Beverly Hills por vandalismo.

Cómo llegan a la pelea Ryan García y Mario Barrios

Mario Barrios, originario de Texas, llega como campeón mundial absoluto del CMB en las 147 libras, con récord de 29 victorias, dos derrotas y dos empates, incluyendo 18 nocauts.

En 2023 conquistó el título interino ante Yordenis Ugas y, tras la salida de Terence Crawford, fue ascendido a campeón absoluto.

Ryan García (a la izquierda) tiene una nueva oportunidad de campeonato mundial ante Mario Barrios (a la derecha) (Instagram/@kingryan e Insstagram/@boxer_barrios)

Por su parte, Ryan García presenta marca profesional de 24 victorias y dos derrotas, con 20 nocauts. Regresa a una pelea de alto perfil tras una etapa marcada por controversias dentro y fuera del ring.

Su último combate fue en mayo de 2025, cuando cayó por decisión ante Rolando Romero en una disputa por un cinturón secundario de la AMB.