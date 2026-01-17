Samsung vs. Apple: revelan las fechas de lanzamiento del Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17e en 2026

Samsung y Apple ya definieron las fechas tentativas de lanzamiento de sus nuevos smartphones para 2026, que tendrán lugar con pocos días de diferencia. Ambas compañías presentarán sus modelos Galaxy S26 e iPhone 17e, respectivamente, en eventos clave del calendario tecnológico.

Cuándo es el lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra

A diferencia de años anteriores, el evento Galaxy Unpacked 2026 no se realizará en enero, como ocurrió en ediciones pasadas, cuando Samsung aprovechó el primer día del Consumer Electronics Show (CES) para captar la atención del sector, según informó Forbes.

La familia Galaxy S26 tendrá tres smartphones y se lanzará en febrero de 2026 (Samsung)

De acuerdo con el medio citado, el evento de la empresa surcoreana se llevará a cabo en San Francisco, California, el 25 de febrero de 2026. Se espera que mantenga un horario similar al de 2025, cuando comenzó a las 13.00 hs, hora del Este de Estados Unidos.

Inicialmente, Samsung planeaba presentar tres modelos dentro de la familia Galaxy S26: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Pro. Sin embargo, debido a las bajas ventas del Galaxy S25 Edge, ese modelo quedó fuera de la nueva línea.

En su lugar, y tras el buen desempeño comercial del Galaxy S25 Pro y el lanzamiento del iPhone 17 estándar, la compañía decidió mantener el precio de su modelo base y completar la serie con los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra.

Tras el cierre del CES en Las Vegas, el siguiente gran evento tecnológico será el Mobile World Congress, que comenzará el 2 de marzo en Barcelona, España. En ese contexto, el Galaxy Unpacked se realizará una semana antes, como parte de una estrategia similar a la utilizada en 2025.

Cuándo será el lanzamiento del iPhone 17e

Los rumores iniciales indicaban que el iPhone 17e sería presentado en la primavera boreal de 2026, pese a que el iPhone 16e fue lanzado el año anterior, según Forbes.

Se prevé que el iPhone 17e se lance en febrero de 2026 (Apple)

Sin embargo, información difundida por Weibo señala que el nuevo dispositivo de Apple ya estaría próximo a entrar en producción, con el objetivo de competir con teléfonos insignia de otras marcas a un precio más accesible. El modelo contaría con una pantalla de 6,1 pulgadas, un chip A9 con menor frecuencia de reloj y sin alta tasa de refresco.

La fecha de lanzamiento del iPhone 17e sería similar a la de su antecesor. El iPhone 16e fue anunciado el 19 de febrero de 2025 y salió a la venta el 28 de febrero de ese mismo año. Siguiendo ese calendario, Apple podría presentar el nuevo equipo el 18 de febrero de 2026, con inicio de ventas el viernes 27 de febrero, según el medio.

No obstante, Forbes señala que, para competir de forma más directa con Samsung, Apple podría mover el lanzamiento hacia una fecha más cercana al Mobile World Congress, dentro de una ventana que iría del 4 al 13 de marzo.

Un nuevo miembro de la familia Galaxy S26

Además de los tres modelos principales, Samsung podría sumar un cuarto dispositivo a la serie Galaxy S26. Se trataría del Galaxy S26 FE, una versión Fan Edition, que ofrece características de la gama alta con un precio más accesible, manteniendo una experiencia de uso similar, según Forbes.

iPhone 17 Pro Max salió en febrero de 2025 (Apple)

El Galaxy S25 FE fue lanzado ocho meses después de los modelos insignia, en septiembre de 2025, y permanecerá en el catálogo hasta el primer semestre de 2026. Por ese motivo, se espera que su sucesor tenga un calendario de lanzamiento similar.