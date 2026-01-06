Así es el nuevo Samsung Galaxy Z Trifold, presentado en Las Vegas como “el futuro de los teléfonos inteligentes”

Samsung vuelve a marcar tendencia en el mercado de los teléfonos inteligentes con el lanzamiento del Galaxy Z Trifold, su primer smartphone con triple pantalla plegable de gama ultra. El dispositivo, que alcanza 25 centímetros de pantalla al desplegarse por completo, apunta a mostrar el futuro de los celulares premium.

Cómo es el Samsung Galaxy Z Trifold

De acuerdo con Samsung, el Galaxy Z Trifold redefine la experiencia de un teléfono de alta gama al desplegarse dos veces para ofrecer una pantalla más amplia e inmersiva, ideal tanto para la productividad como para el consumo de contenido multimedia.

El Samsung Galaxy Z Trifold tiene tres pantallas que se convierten en una de 25 cm (Samsung)

A pesar de su compleja ingeniería, el equipo mantiene un perfil delgado y portátil. Cuando está completamente desplegado, revela una pantalla de 10 pulgadas (25 cm) de alta resolución, pensada para una experiencia visual envolvente.

Una de las principales innovaciones del Galaxy Z Trifold es su mecanismo de plegado hacia el interior, diseñado para proteger la pantalla principal. El dispositivo incorpora además:

, que notifica con vibraciones y mensajes en pantalla si el plegado es incorrecto Un grosor mínimo de 3,9 milímetros en su parte más delgada

Este diseño busca combinar resistencia, portabilidad y facilidad de uso, incluso en un formato de triple panel.

El Galaxy Z Trifold ofrece rendimiento de gama alta, impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite personalizada para Galaxy. Entre sus especificaciones más destacadas se encuentran:

Cámara principal de 200 megapíxeles

La batería más grande incorporada por Samsung en un smartphone

en un smartphone Sistema de tres celdas de 5600 mAh, distribuidas en cada panel

La batería está diseñada para una gestión térmica equilibrada y una autonomía de todo el día, además de ser compatible con carga ultrarrápida de 45 W.

Plegado inteligente único en el mundo

Una de las características más destacadas del Samsung Galaxy Z Trifold es su sistema de plegado único en el mercado, con bisagras Armor FlexHinge, de dos diferentes tamaños, con una estructura de doble carril para un plegado más suave y ágil, a pesar de las variaciones de peso del dispositivo. La estructura de la bisagra también permite que los paneles de la pantalla encajen de forma segura con un espacio mínimo, lo que da como resultado un dispositivo más delgado y portátil.

El Samsung Galaxy Z Trifold puede abrir hasta tres aplicaciones al mismo tiempo(Samsung)

Mientras que la pantalla plegable de 25 cm cuenta con una capa protectora especial y reforzada que absorbe los golpes para mejorar la resistencia del dispositivo plegable doble. Junto con materiales de última generación como la carcasa de titanio de la bisagra incorpora una fina pieza metálica que protege el mecanismo de plegado y resiste el desgaste.

De igual forma, el marco del smartphone está reforzado con Advanced Armor Aluminum, una aleación de alta resistencia que garantiza que ninguna de las tres pantallas entren en contacto entre sí y el panel trasero de polímero reforzado con fibra de vidrio cerámica mantiene el diseño fino pero resistente a las grietas.

Experiencia visual y una IA más potente

Según El País, uno de los grandes puntos fuertes del Galaxy Z Trifold es su experiencia visual de formato panorámico, reforzada por una lámina antirreflectante heredada de los televisores premium de Samsung, que brinda una sensación cinematográfica.

El Samsung Galaxy Z Trifold es ultra delgado (Samsung)

El dispositivo permite ejecutar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo en formato vertical y compatibilidad con Samsung DeX para una experiencia similar a la de una computadora

En el apartado fotográfico, incorpora cámara principal de 200 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de tres aumentos.

Además, integra una de las inteligencias artificiales más avanzadas de Samsung, con funciones como: asistente fotográfico con edición generativa y boceto a imagen y herramientas de navegación inteligente, capaces de ofrecer resúmenes y traducciones instantáneas.