San Diego elimina a Portland Timbers en los playoffs de la MLS

San Diego FC sigue soñando con consagrarse campeón de la MLS en su primer año en la liga norteamericana. Este domingo goleó 4-0 a Portland Timbers y ganó esta serie de primera ronda de los playoffs en la Conferencia Oeste por 2 victorias contra una.

Dobletes del noruego Amahl Pellegrino y del danés Anders Dreyer definieron la victoria y la clasificación de San Diego a las semifinales de la conferencia, donde enfrentará a Minnesota United.

El Minnesota dejó por el camino el sábado al Seattle Sounders al vencerlo en el tercer y definitivo encuentro por penales tras empate 3-3.

Amahl Pellegrino, de 35 años y quien fue traspasado de San José Earthquakes al San Diego el 22 de agosto, llega a tres goles en siete partidos con su nuevo equipo, después de anotar ocho en 45 juegos con su anterior cuadro.

Antes del show de Pellegrino, el siempre efectivo Dreyer fue el encargado de abrir el marcador con un remate de primera intención, luego de un servicio desde la izquierda de Onni Valakari, a cinco minutos de iniciado el partido.

Pellegrino aumentó en el minuto 17.

El nacido en Noruega anotó su segundo de la noche, poniéndole el toque final a una triangulación perfecta de San Diego que dejó fuera de posición a los defensores rivales a los 53 minutos y Dreyer sentenció el 4-0 final a los 79 minutos.

La victoria llegó sin el mexicano Chucky Lozano, quien dejó atrás problemas internos al inicio de los playoffs y logró volver a la convocatoria, pero sigue sin ser titular. Esta noche disputó 20 minutos.

Lozano, que recibió una ovación al ingresar al campo de juego, asistió en el cuarto gol a Dreyer.

Portland sufrió. El equipo dirigido por Phil Neville no pudo hacerse de la pelota y eso dejó fuera de la ecuación al brasileño Antony, su principal figura.

Los Timbers terminaron la temporada regular en el octavo lugar del Oeste, superaron el repechaje, pero perdieron sus dos partidos de visita en la serie de tres juegos con San Diego.

El San Diego, dirigido por el chileno-estadounidense Mikey Varas, enfrentará a Minnesota en la primera semifinal de la Conferencia Oeste de su historia, mientras que Los Ángeles FC del surcoreano Son Heung-min hará lo propio ante los Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

En la Conferencia Este, el Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a FC Cincinnati, mientras que New York City FC buscará dar la sorpresa y eliminar al campeón del Supporters' Shield, Philadelphia Union.

Las semifinales de conferencia se disputarán en dos semanas, tras la la última fecha FIFA de 2025, que se celebra entre el 13 y 18 de noviembre.

str/ma