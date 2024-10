Scaloni preocupado por dificultades para viajar a Venezuela por huracán Milton

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró este martes preocupado por las dificultades del viaje del combinado campeón del mundo desde Miami rumbo a Venezuela, al que debe enfrentar el jueves por la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026.

Scaloni pidió trasladarse vía aérea a Venezuela este martes, pero las autoridades de los Estados Unidos cancelaron esa posibilidad por el paso del huracán Milton cerca de Miami, donde se está entrenando la Albiceleste, que no puede viajar desde Argentina a Venezuela por un conflicto diplomático.

"Habíamos pedido viajar hoy pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana [miércoles] si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa. Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir", advirtió Scaloni en rueda de prensa.

El DT consideró que "va a ser difícil llegar al otro día (jueves) porque no se puede ir de manera directa a Maturín [sede del partido]. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto".

Respecto del rival, que está invicto como local en la eliminatoria y bajo la conducción del argentino Fernando Batista, Scaloni señaló que "Venezuela es un muy buen rival, física y futbolísticamente. Es un rival para tener en cuenta, respetado. Nosotros vamos a afrontar el partido como se merece".

Para esta doble fecha, en la Argentina visitará a Venezuela y luego recibirá el martes próximo a Bolivia en Buenos Aires, la selección campeona del mundo sufrió siete bajas entre lesionados y suspendidos, entre ellos el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Nicolás González.

"Es una fecha muy difícil para nosotros en la convocatoria. Tuvimos muchos imponderables. Traer jugadores de Europa es muy difícil ahora, así que tenemos que aprovechar a los jugadores del fútbol argentino", dijo el DT, que a última hora sumó a Facundo Buonanotte (Leicester, Inglaterra) y al joven Julio Soler (Lanús, Argentina) como reemplazos.

- Messi ok, Mac Allister en veremos -

Otra posible baja sería la de Alexis Mac Allister, y Scaloni contó que "se está entrenando diferenciado. Es difícil que pueda llegar al primer partido. Esperamos no perder ningún jugador más", por lo que el volante del Liverpool está virtualmente destacado para el primer cotejo.

Esta serie incluirá el regreso de Lionel Messi, ausente en la última doble jornada por lesión, y al respecto el entrenador explicó que "está bien, ha jugado varios partidos antes de venir y es lo que él necesitaba, sumar minutos. Antes de la otra convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no viniera porque precisaba jugar".

Por último, Scaloni habló de la suspensión que recibió Dibu Martínez de parte de la FIFA, y en este sentido comentó que "se expresó de una manera muy respetuosa y correcta. Son cosas que no pueden volver a pasar, sobre todo porque el equipo no puede permitirse no tener a Dibu o Cuti (Cristian Romero, también sancionado). Son jugadores importantes".

"En mi caso no estoy de acuerdo con la sanción, porque pasan cosas mucho peores y no se sancionan. Como entrenador no me gusta perder jugadores. Tenemos que hacer hincapié en que, cuando un jugador es sancionado, amonestado o expulsado, tiene que valer la pena y ser algo del partido", finalizó.

Str/cl

LA NACION