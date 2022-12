Se casó, se vio un extraño detalle en sus fotos y tuvo que salir a aclarar la situación: “No es lo que piensan”

escuchar

Una mujer felizmente casada decidió compartir los mejores momentos de su boda en TikTok, pero nunca esperó que las reacciones no fueran solo de felicidad o de humor por un momento importante de su vida. Las imágenes despertaron sospechas, según con algunos usuarios, que señalaron al esposo y a una de las damas de honor por cómo aparecen en las fotos.

Las damas de honor, elegidas por la novia para acompañarla antes y a lo largo de la celebración, suelen ser personas muy cercanas a ella, familiares o amigas, por lo que de inmediato resaltó su actitud más allá de una broma.

Esta fue una de las imágenes compartidas por la novia que fueron cuestionadas por los usuarios captura de pantalla - captura de pantalla-TikTok

En una de las clásicas imágenes divertidas que planean los fotógrafos en las bodas, aparece la pareja de recién casados mirándose a los ojos y, junto a ellos, una de las damas, quien pone su mano sobre la del novio, pero muy cerca de la entrepierna, mientras sonríe. Heather Lynn, como se llama la usuaria y novia, compartió la imagen por creer que se trataba de algo divertido y hasta escribió al pie: “Supongo que tengo una hermana esposa”.

Pero su buen humor no fue compartido por usuarios de TikTok y, en lugar de reírse, la invitaron a ver más allá de lo obvio: “¿Una hermana esposa? Me divorciaría”; “él le está reteniendo la mano”. En los comentarios, aseguraron que había algo más que una simple amistad entre ambos.

Gran repercusión

El video fue tan compartido en redes sociales que generó más de un millón de likes y miles de comentarios. Heather tuvo que aparecer, junto a su ahora esposo, en otro video para explicar que no se trataba de la revelación de una relación extramarital sino de una broma.

“El fotógrafo le dijo a las damas de honor que hicieran una pose loca mientras mi esposa y yo nos estábamos besando y ella lo hizo y casi se cae”, explicó él sobre el gesto de la mano que lo sostiene. “Lamento decepcionar a todos los que querían que yo fuera un tramposo y que la dama de honor fuera una rompehogares, eso no fue lo que pasó”, agregó en un intento por calmar los malos comentarios que recibieron sobre su reciente matrimonio.

Sin embargo, los usuarios no quedaron muy convencidos de la explicación y siguieron haciendo ruido sobre la sospechosa fotografía: “Si estuviera perdiendo el equilibrio, me habría agarrado de un brazo, no de una mano. Además, hay múltiples poses con ellos tomados de la mano. No hay problemas de equilibrio allí”, apuntó una mujer.

Los recién casados aparecieron para aclarar que no hay una relación entre la dama de honor y el esposo, pero poco después eliminaron todo captura de pantalla - captura de pantalla-TikTok

No fue la única que siguió exigiendo la atención de la esposa a este hecho. “Ella está durmiendo con él, niña. Etiquétame cuando te enteres”, escribió alguien más. Otros dijeron que de haberles pasado a ellos se habrían “vuelto locos”, pero no lo habrían ignorado.

Sin embargo, ante tantos comentarios negativos, Heather Lynn no solo eliminó los videos de la plataforma, sino que también dio de baja su cuenta de TikTok porque, al parecer, el clip no resultó tan divertido para los demás como lo fue para ella.

