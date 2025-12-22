Se empiezan a definir los clasificados al Round Robin de la LVBP: cómo avanza la tabla del béisbol venezolano, hoy

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encuentra en la recta final de su temporada regular, y poco a poco comienzan a definirse los cinco equipos que disputarán el Round Robin en la campaña 2025-2026.

Cómo va la tabla del béisbol venezolano hacia el Round Robin

Con pocos juegos restantes en el calendario, la LVBP avanza hacia su fase decisiva y varios equipos ya se perfilan para asegurar su lugar en la postemporada.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de la liga, dos conjuntos ya tienen su clasificación garantizada a la siguiente etapa.

La definición de la temporada regular del beisbol venezolano en 2025 avanzará hasta la última fecha LVBP

Los Bravos de Margarita lideran la tabla general con 29 juegos ganados, seguidos por los Cardenales de Lara, que se mantienen firmes en la segunda posición. En el tercer puesto aparecen los Caribes de Anzoátegui, con 27 triunfos, la misma cantidad que registran las Águilas del Zulia, ubicadas en el cuarto lugar.

El quinto puesto es ocupado por los Navegantes del Magallanes, con 26 victorias, mientras que los Tiburones de La Guaira y los Tigres de Aragua comparten el sexto y séptimo lugar, también con 26 juegos ganados. En el fondo de la tabla se encuentran los Leones del Caracas, con 23 triunfos, prácticamente sin opciones de avanzar.

Según el reglamento de la LVBP, solo cuatro equipos avanzan de manera directa al Round Robin. El quinto y sexto lugar deberán disputar una ronda de comodín o wild card para definir al último clasificado a la semifinal. Hasta el momento, Magallanes y La Guaira serían los equipos que jugarían esa instancia.

Cuándo y cómo se juega el Round Robin

Una vez definidos los cinco clasificados, se disputará el Round Robin bajo el formato de todos contra todos, con juegos de ida y vuelta. En total, se celebrarán 40 partidos, con 16 encuentros por equipo, cuatro ante cada rival: dos como local y dos como visitante, según las reglas de la LVBP.

Ya hay candidatos que pueden llegar al Round Robin (X @LVBP_Oficial)

Además, los cinco equipos participantes tendrán acceso a un draft de refuerzos, en el que podrán seleccionar dos jugadores de reemplazo y una sustitución adicional para los últimos compromisos. El orden de elección se establecerá según la posición final en la tabla de la temporada regular.

La ronda de comodín está programada para el 29 de diciembre, con la posibilidad de un segundo juego el 30 de diciembre, si es necesario. El Round Robin comenzará oficialmente el 2 de enero de 2026.

Cuándo es la final de la liga venezolana de béisbol

La gran final de la LVBP se disputará bajo el formato de serie al mejor de siete juegos, similar al utilizado en las Grandes Ligas de Estados Unidos. El primer equipo en conseguir cuatro victorias se proclamará campeón de la temporada.

Los Cardenales buscan un lugar en el Round Robin (X @LVBP_Oficial)

El conjunto mejor clasificado en el Round Robin tendrá la ventaja de iniciar la serie como local. Los partidos de la final están programados para comenzar el 23 de enero de 2026.

Los equipos pelean no solo por asegurar su boleto al Round Robin, sino también por una mejor ubicación que les permita contar con ventaja estratégica en la siguiente fase, en una campaña que ha mantenido la paridad y el suspenso hasta sus últimas jornadas.