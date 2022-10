Se mudó a Estados Unidos y compartió los dos datos que le hubiese gustado tener de antemano: “No me gusta pasar vergüenza”

escuchar

Sumergirse en aventuras en otros países también produce choques culturales, sobre todo cuando al llegar a un nuevo territorio, algunas personas asumen los usos y costumbres deben ser iguales al lugar donde crecieron.

Y la realidad se impone en esos casos con peso propio, demostrando que cada nación, e incluso cada ciudad, tiene sus propias reglas. Esto fue lo que le ocurrió a Ainoaa, una joven española que se mudó al país norteamericano y vivió unas cuantas situaciones que deseó haber evitado. “No me gusta pasar vergüenza”, inició su video en TikTok.

En su cuenta (@ainoa.ss), la joven acumula más de 736.000 seguidores, con los que comparte algunos momentos de su día a día y también situaciones durante su nueva vida en el país norteamericano.

Sobre los aspectos que hubiera deseado conocer antes de llegar, recalcó dos, con la esperanza de que la información llegara a tiempo a quienes estuvieran en su situación. “Voy a contar cosas que necesitas saber antes de viajar a Estados Unidos que yo hubiese deseado saber y no aprender por propia experiencia porque no me gusta pasar vergüenza, la verdad”, pronunció al principio de su clip.

Después reveló lo que le ocurrió al ir a un supermercado y cómo descubrió que el precio de las etiquetas no era el que al final se pagaba en cajas, porque los productos no mostraban el famoso tax, como se conoce allá al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Pagando por primera vez sola, conté que todo lo que tenía, que eran chocolatinas, sumaban cinco dólares, clavados, porque no tenía más dinero. Llego a la cajera con mis cinco dólares y me dice: ‘son 5,90′″, siguió al recordar un debate que tuvo con la empleada sobre el verdadero precio del producto que deseaba adquirir. Así fue como descubrió que le faltaba un elemento a su suma.

En los comentarios, algunas personas se animaron a compartir sus propias experiencias: “Yo un día en Nueva York fui a comprar agua en el hotel y costaba US$2, pero después nos costó US$2.95 o algo así cuando le echaron limón. Fue una vergüenza”.

Otros más ampliaron la información: “El impuesto cambia según estado, condado o municipio”, incluso uno se aventuró a plantear que esa es una situación que los turistas no deberían pasar: “Creo que al ser turista no deberías de pagar las taxes, ya que supuestamente son impuestos para los ciudadanos y no eres uno de ellos”.

Las propinas, otro gran tema en Estados Unidos

En otro de sus videos, Ainoaa también abordó un choque cultural que ha causado un acalorado debate: dejar o no propina: “Me dijeron que era normal un 15% de propina más o menos, porque los camareros cobran muy poco, pero lo que no me habían dicho es que se tiene que dejar para absolutamente todos los servicios”, soltó.

La joven recordó cómo en situaciones como ir a la peluquería o pedir una pizza debía añadir un extra a su cuenta final. “ Yo estoy de intercambio y de viaje, lo siento pero no tengo dinero para derrochar en propina”, siguió.

Luego reveló lo que le ocurrió después de no poder pagarla: “Me he llevado muchas malas miradas, yo entiendo, pero tampoco falta ponerse bordes”. En su caso, ella fue a ponerse las uñas y le brindaron un servicio que no le gustó, por eso dejó al aire sí deberían ser obligatorias o solo darse cuando se recibe un trabajo de primera calidad.

