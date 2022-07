Se escuchó una explosión en el avión y el piloto tuvo una actitud que enfureció a los pasajeros: “Estábamos aterrados”

El vuelo 8754 se preparaba para salir de Barcelona a Birmingham el jueves pasado, cuando los pasajeros sintieron olor a humo en la cabina y lo siguiente que supieron fue que el piloto los había abandonado: “Todas las luces se apagaron y las de emergencia se encendieron. Fue aterrador”, dijo el tripulante Andrew Benion a The Sun sobre ese momento. Luego empezaron las acusaciones entre quienes apuntaban al capitán por haber dejado primero el avión en llamas.

De acuerdo con el medio citado, tan pronto como un asistente desarmó y abrió la salida de emergencia delantera, el capitán de la aerolínea Vueling saltó hacia afuera. Las familias a bordo vieron con conmoción cómo el piloto se iba. En ese sentido, Andrew Benion, de 50 años, que estaba entre los cientos de británicos en el vuelo a Birmingham, dijo que ese instante “fue completamente impactante”.

Primero escucharon una gran explosión y después les llegó el olor a humo. Posteriormente, los miembros de la tripulación empezaron a correr de un lado a otro, al principio con la petición de que todos conservaran sus cinturones y luego de que se los quitaran.

“Uno corrió a la cabina para decírselo al capitán. Luego, tan pronto como una azafata abrió la puerta principal, el capitán salió corriendo (…) Fue el primero en bajar del avión”, relató Andrew.

“Su puerta se abrió, luego la puerta lateral y ‘bang’, simplemente se había ido. Toda su tripulación corrió tras él y nos dejó. Solo quedaba una azafata en el avión y se veía el miedo en su rostro”, añadió el pasajero. El caos no disminuyó, dado que después recibieron instrucciones confusas del miembro de la tripulación que quedaba en la cabina y que comenzó a dar instrucciones en español, pero los viajeros de habla inglesa no entendían qué decía.

“Habría sido una comedia si no hubiéramos estado tan asustados”, añadió el hombre.

Los pasajeros no imaginaron que el piloto del avión saliera primero

De acuerdo con el testimonio de este viajero, estaban actuando como si hubiera “un ataque terrorista”. Dijo que, a pesar de que había gran movilización para contener las llamas, el personal se negó a hablar con los pasajeros. Los movieron a una habitación durante una hora y los llevaron a otro avión, hasta que un capitán diferente se disculpó, pero se negó a entrar en detalles.

“Finalmente despegamos, pero obviamente el ambiente en el avión era malo: no había refrigerios ni bebidas ni nada. Y, por supuesto, nadie quería estar en este avión, todos estábamos aterrados”, continuó.

“Te hace pensar que si eso hubiera sucedido cuando estábamos despegando, podría haber sido catastrófico”, reflexionó Andrew.

El reporte oficial

La aerolínea, que forma parte de International Airlines Group, informó que transportaba a los pasajeros desplazados de un servicio cancelado de British Airways. Añadió que todos fueron reasignados tres horas más tarde en un nuevo avión y con otro capitán. También confirmó que la situación se originó por un incendio.

“El 21 de julio de 2022 se detectó un pequeño incendio en el vuelo VY8754 que tenía previsto partir de Barcelona a Birmingham a las 11.55. Los protocolos de seguridad se iniciaron inmediatamente y todos los pasajeros y tripulantes fueron desembarcados rápidamente de la aeronave”, compartió la aerolínea en un mensaje en Twitter.

La respuesta oficial de la aerolínea sobre el incidente con el piloto Twitter

¿El piloto debió salir primero?

En ese twit, se leía un comentario en el que se exponía la situación con el piloto, que no aplicó el viejo dicho que indica que un “marinero es el último en permanecer en el barco que se hunde”. No obstante, aunque eso es un cliché, se espera que estos profesionales ayuden a mantener la calma ante una emergencia de este tipo. El manual de seguridad de Airbus establece que no hay circunstancias por las que deba abandonar la aeronave primero.