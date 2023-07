Se hicieron virales los baches en un puente de Florida y el Departamento de Transporte fue contundente

escuchar

Puede que parezcan imágenes tomadas de una película, pero no lo son. Un conductor informó que había baches en el puente que conecta Sawgrass Expressway en dirección sur con la autopista Interestatal 595 en el condado de Broward, en Florida. Rápidamente, las autoridades del estado anunciaron que no había motivos de preocupación y que no se trataba de huecos reales en la vía.

Todo inició cuando empezaron a circular en redes sociales imágenes que mostraban un gran bache en la autopista, justo en el cruce de Sawgrass. El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) tomó intervención del caso para aliviar la preocupación de los transeúntes.

La publicación del Departamento de Transporte de Florida por los baches en el puente en Sawgrass Facebook/FDOT Southeast Florida

El puente en cuestión fue construido en 1989, según consignó Local10, por lo que fácilmente podría pensarse que, luego de más de tres décadas, el paso diario de miles de vehículos hubiese hecho mella en la plataforma.

“Recibimos varias llamadas sobre ‘baches’ en la pared de barrera de un puente segmentado de alto nivel en la I-595 y Sawgrass Interchange en el condado de Broward”, comenzó el mensaje en Facebook que publicó la agencia estatal. “No hay motivo de preocupación y nuestros ingenieros inspeccionaron el puente”, agregó.

El puente que conecta Sawgrass Expressway en dirección sur con la autopista Interestatal 595 en el condado de Broward, en Florida Facebook/FDOT Southeast Florida

En ese sentido, el organismo explicó que los espacios que parecían ser huecos, en realidad eran juntas de expansión y que formaban parte del diseño original del puente.

De esa manera, las llamadas juntas de expansión “permiten que el puente se expanda y contraiga de manera segura con los cambios de temperatura”, cerró el texto del FDOT, que acompañó la información con varias imágenes de la estructura donde se pudo observar que los baches estaban unidos por placas de metal integrado. El lunes, el Departamento informó que el puente fue revisado nuevamente por ingenieros para verificarlo dos veces, según consignó Fox35 Orlando.

Florida podría utilizar elementos cancerígenos para la construcción de autopistas

No obstante, los baches en el puente en Broward actualmente no suscitan la mayor polémica que enfrenta el FDOT. A principios de mes, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que permitiría que las autopistas de Florida se construyeran con desechos mineros radiactivos que estarían relacionados con el cáncer.

Una vista aérea del depósito de aguas residuales parcialmente drenado en Piney Point en Palmetto, Florida Tiffany Tompkins - The Bradenton Herald

En el texto, que fue presentado por la Cámara de Representantes del estado para su discusión a fines de febrero de este año, se agrega el fosfoyeso a una lista de “materiales reciclables” que, según los funcionarios estatales, se pueden usar en la edificación de autopistas.

Los residuos de fosfoyeso se almacenan en pilas Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA)

Dicha lista de materiales reciclables ya incluía caucho molido de las cubiertas o llantas de los autos, residuos de cenizas de subproductos de la combustión del carbón, plástico mixto reciclado y vidrio y acero para la construcción.

A diferencia de la mayoría de los productos del listado, el fosfoyeso no es un material que se agrega en los vertederos de desechos. En realidad, se trata de los restos que quedan de la extracción del fosfato, y según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) es un “material radiactivo”, ya que contiene “pequeñas cantidades” de uranio y radio.

Para hacer uso de este material, la ley prevé que debe ser analizado para que luego sea presentado un informe con sus conclusiones antes del 1 de abril de 2024.

