Se hizo pasar por piloto y voló gratis durante años: el caso del canadiense que engañó a tres aerolíneas

HONOLULU.– Un exauxiliar de vuelo acusado de hacerse pasar por piloto y empleado de una aerolínea engañó a tres aerolíneas estadounidenses para que le ofrecieran cientos de boletos gratis durante cuatro años, en un caso que impactó en los medios por evocar la taquillera película Atrápame si puedes.

Además de los ribetes cinematográficos de la estafa, la forma exacta en que se lo acusa de hacerlo –y por qué las aerolíneas no se habrían dado cuenta antes– tiene a los expertos de la industria perplejos.

Dallas Pokornik, de 33 años y residente de Toronto, fue arrestado en Panamá tras ser acusado de fraude electrónico en un tribunal federal de Hawái en octubre pasado, y se declaró inocente esta semana tras su extradición a Estados Unidos. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Según documentos judiciales, Pokornik fue auxiliar de vuelo para una aerolínea con sede en Toronto de 2017 a 2019 y luego utilizó una identificación fraudulenta de empleado de esa aerolínea para obtener boletos reservados para pilotos y auxiliares de vuelo de otras tres aerolíneas.

Los documentos judiciales no contenían ninguna explicación de por qué, en una industria centrada en la seguridad de los vuelos y los aeropuertos, las aerolíneas no reconocieron las credenciales como inválidas.

La acusación no identificó a ninguna de las aerolíneas involucradas, pero indicó que las aerolíneas estadounidenses tienen sede en Honolulu, Chicago y Fort Worth, Texas. Un vocero de Hawaiian Airlines declaró el miércoles que la compañía no hace comentarios sobre litigios. Representantes de United Airlines y American Airlines no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press.

Una aerolínea canadiense con sede en Toronto, Porter Airlines, indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que “no podía verificar ninguna información relacionada con esta historia”. Air Canada, con sede en Montreal pero con un importante centro de operaciones en Toronto, afirmó no tener constancia de que Pokornik trabajara allí.

John Cox, piloto jubilado que dirige una empresa de seguridad aérea en San Petersburgo, Florida, calificó las acusaciones de sorprendentes, considerando la verificación cruzada que las aerolíneas pueden realizar para verificar la contratación de un miembro de la tripulación que busca volar en otra aerolínea.

Las aerolíneas generalmente se basan en bases de datos de empleados activos de aerolíneas que se mantienen en sitios web de terceros para verificar si alguien es realmente un empleado. “Lo único que se me ocurre es que no figuraba que había dejado de ser empleado de la aerolínea”, declaró Cox en una entrevista telefónica. “Por lo tanto, cuando se realizaron los controles en la puerta de embarque, aparecía como empleado válido”.

Las aerolíneas de pasajeros suelen ofrecer estos asientos de reserva gratuitos o con grandes descuentos, cuando están disponibles, a sus propios tripulantes o a los de otras aerolíneas. Esta cortesía mejora el funcionamiento de toda la industria, ya que permite que los tripulantes lleguen a donde necesitan ir.

Los empleados también pueden usar esta ventaja para sus familiares directos cuando viajan por placer. En ocasiones, los empleados pueden sentarse en uno de los asientos plegables con arneses de hombro en la cabina de mando o en la cabina de pasajeros, pero las normas federales prohíben que estos asientos se utilicen para viajes de placer.

Cómo funciona el control de seguridad

Los tripulantes que necesitan viajar a otra ciudad por motivos de trabajo pasan por el control de seguridad del aeropuerto escaneando una tarjeta de “miembro conocido de la tripulación” vinculada a una base de datos que contiene su foto, explicó Bruce Rodger, piloto de aerolínea y propietario de una consultora de aviación. También presentan una credencial de empleado y una identificación oficial. Añadió que no está permitido usar el proceso habitual para tripulantes en viajes de placer.

Para viajes de placer, los tripulantes pueden comprar boletos de lista de espera con descuento o solicitar un asiento auxiliar. Con un boleto de lista de espera, un tripulante llega a las puertas de embarque a través del control de seguridad normal del aeropuerto. Es posible tener un boleto de lista de espera pero solicitar un asiento auxiliar, lo que le permite volar gratis.

Leonardo di Caprio en Atrápame si puedes (Fuente: Captura de video)

El capitán del avión debe aprobar quién viaja en los asientos auxiliares de la cabina. A menudo, se trata de un piloto con licencia, pero las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) también permiten la presencia de otras personas con motivos oficiales, como un evaluador del Departamento de Defensa, un controlador de tráfico aéreo que observe, un miembro de la tripulación o un representante del fabricante.

En 2023, un piloto de aerolínea fuera de servicio que viajaba en la cabina de un vuelo de Horizon Air dijo “No estoy bien” justo antes de intentar apagar los motores en pleno vuelo. Ese piloto, Joseph Emerson, declaró posteriormente a la policía que había estado luchando contra la depresión. Estuvo en prisión hasta noviembre pasado.

Los fiscales declararon el martes que Pokornik solicitó sentarse en el asiento plegable de la cabina, normalmente reservado para pilotos fuera de servicio. No quedó claro en los documentos judiciales si alguna vez viajó en la cabina de un avión, y la Fiscalía de Estados Unidos en Honolulu se negó a revelarlo.

Hace años, la industria aérea endureció los estándares para los beneficios de vuelo que reciben los empleados tras el famoso caso de Frank Abagnale, cuyas exageradas memorias de 1980, Atrápame si puedes, describían cómo se hacía pasar por piloto para volar gratis, entre otras estafas. Su historia cobró fama cuando Steven Spielberg la convirtió en una película con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks en 2002.

Las aerolíneas y la FAA impusieron restricciones adicionales sobre quién puede subir a bordo de un avión y entrar en la cabina tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

