Revelan que EE.UU. hizo pasar un avión militar como civil en su primer ataque a las “narcolanchas” en el Caribe

WASHINGTON. – El Pentágono hizo pasar un avión militar como un avión civil en su primer ataque a una de las presuntas narcolanchas en el Caribe, en septiembre pasado, en una acción que violaría las leyes internacionales, según reveló The New York Times.

Las normas sobre conflictos armados prohíben a los combatientes “fingir estatus civil para engañar a los adversarios (...) es un crimen de guerra llamado‘perfidia”, señaló el Times, en base a funcionarios familiarizados con el asunto.

El ataque, que dejó 11 muertos, fue anunciado por el presidente Donald Trump el 2 de septiembre, cuando afirmó que los objetivos eran miembros de la organización criminal Tren de Aragua “operando bajo el control de Nicolás Maduro, responsables de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror".

Aviones estadounidenses desplegados en la base naval Ceiba, en Puerto Rico JAYDEE LEE SERRANO� - AFP�

El avión fue pintado como un avión civil, y su armamento fue ocultado dentro del fuselaje en lugar de transportarse de manera visible bajo las alas, según el informe.

La Casa Blanca confirmó que un almirante estadounidense, actuando bajo la autoridad del secretario de Defensa Pete Hegseth, ordenó una operación militar de “doble impacto”, que atacó la embarcación dos veces.

“Dos sobrevivientes del ataque inicial luego parecieron hacer señas” al avión encubierto mientras se aferraban a los restos de la embarcación, antes de que la aeronave los matara en un segundo ataque, señaló el Times.

Al menos 107 personas han muerto en al menos 30 ataques desde septiembre, de los cuales 19 ocurrieron en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y cinco en lugares desconocidos.

The New York Times señaló que el Congreso ha planteado preguntas sobre la “perfidia” durante sesiones informativas a puerta cerrada con líderes militares, pero aún no hubo discusiones públicas sobre el asunto clasificado.

El ataque de EEUU a una lancha en el Caribe del 4 de diciembre

La apariencia no militar es significativa, según especialistas legales, porque la administración ha argumentado que sus ataques letales a embarcaciones son lícitos, no asesinatos, porque el presidente Donald Trump “determinó” que Estados Unidos está en un conflicto armado con los carteles de la droga.

Flota de aviones encubiertos

De acuerdo con diversas fuentes oficiales, el avión no fue camuflado específicamente para el ataque del 2 de septiembre, sino que forma parte de una flota de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pintadas con libreas civiles, utilizadas en operaciones donde se considera necesario actuar de manera encubierta.

“Si se utilizan estos aviones con fines ofensivos y se disfraza su apariencia para hacerlos pasar por civiles y engañar al enemigo, se trata de una violación", explicó Todd Huntley, exabogado militar que asesoró durante siete años a las fuerzas especiales estadounidenses.

“Ocultar la identidad es un elemento de perfidia”, dijo por su parte el mayor general retirado Steven Lepper. “Si la aeronave que sobrevuela no es identificable como una aeronave de combate, no debería participar en actividades de combate", añadió.

La flota desplegada en el Caribe incluye el gigantesco portaaviones Gerald Ford Getty Images

La aeronave descendió lo suficiente como para que las personas a bordo la vieran, según las fuentes. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses optaron por utilizar aviones militares reconocibles para los ataques, incluyendo drones MQ-9 Reaper, aunque no está claro si estas aeronaves volaron lo suficientemente bajo como para ser vistas, como sí lo fue el primer avión supuestamente civil.

En un ataque a una embarcación en octubre, dos supervivientes de un ataque inicial lograron alejarse nadando de los restos, evitando así ser asesinados por un ataque posterior contra los restos de su embarcación.

A principios de septiembre, aficionados a la observación de aviones publicaron fotos de lo que parecía ser uno de los 737 modificados de Estados Unidos, pintado de blanco con una franja azul y sin marcas militares, en el aeropuerto de St. Croix, en las Islas Vírgenes. Al margen, tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que no estaba pintada de gris militar y carecía de marcas militares.

Un helicóptero AH-1Z Cobra en los operativos en el Caribe @X

Los manuales militares estadounidenses sobre el derecho de la guerra abordan extensamente la perfidia, indicando que esta incluye cuando un combatiente finge ser civil, de modo que el adversario “no toma precauciones que de otro modo serían necesarias”, añadió el Times.

Un manual afirma que los combatientes legítimos en el mar utilizan la fuerza ofensiva “dentro de los límites del honor militar, particularmente sin recurrir a la perfidia”, y enfatiza que los comandantes tienen el “deber” de “distinguir sus propias fuerzas de la población civil”.

Estados Unidos sostiene que los ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en aguas cercanas a América Latina son legales, al considerar que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles.

Sin embargo, especialistas cuestionan ese argumento y afirman que Washington “no está en guerra con los narcotraficantes” y que “matar presuntos criminales en aguas internacionales equivale a homicidio”.

Varios analistas y exfuncionarios de seguridad nacional estadounidense sostienen que toda la campaña impulsada por el comandante en jefe es, en su esencia, ilegal.

Agencias AFP y ANSA