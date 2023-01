Se hizo un tratamiento de belleza y casi se queda sin uñas: “Se siente tan asqueroso”

escuchar

Los tratamientos de belleza en uñas se utilizan para darle un aspecto saludable y mantenerlas en perfecto estado. No obstante, si la manicura se aplica de la forma incorrecta o no se cuida, puede ocasionar grandes problemas. Este tipo de situaciones son comunes, aunque no todas las personas que se hacen estos procedimientos esperan ser parte de las estadísticas. Tal como le ocurrió a una mujer, que se aplicó acrílico y los resultados no fueron los que esperaba. En lugar de ello, sufrió grandes complicaciones.

Se trata de una joven identificada como Pheebs, quien publicó un video de TikTok (@cleancookfun) para contar su historia. Allí, en tan solo cinco segundos, mostró a sus seguidores el aspecto verdoso de sus dedos luego de varios días de tratamiento. “Se siente tan asqueroso”, expresó en el clip. Más que una experiencia triste, la creadora de contenido bromeó también al colocar un emoji de una carcajada y de fondo el famoso tema musical de Bob Esponja, que se utiliza en la serie animada cuando algo inesperado ocurre.

La joven aseguró que no siente dolor y que solo se trata de un hongo instalado en su uña, que al parecer la atacó en una de las últimas aplicaciones de acrílico que hizo durante su manicuría. Luego de la sesión, notó cambios extraños en sus uñas, comentó. Tras esta experiencia, la mujer sugirió a sus seguidores estar atentos con los tratamientos y acudir con un especialista en casos difíciles: “Tu señal para no rellenar seguido tus uñas y darles un respiro”, advirtió.

Una mujer quedó atónica cuando se percató de que sus uñas estaban padeciendo después de un tratamiento 'de belleza'

La anécdota de la mujer se volvió viral de inmediato: alcanzó hasta el momento 380.000 reproducciones. Además, decenas de usuarios hicieron comentarios en los que especularon acerca de lo que pudo haber ocurrido: “No tienes una buena técnica de uñas, esto pasa cuando la humedad se mete debajo del acrílico. Por lo tanto, deberían haber rellenado cualquier acrílico agrietado o partido”, supuso una usuaria.

¿Por qué ocurre esto?

De acuerdo con expertos del Colegio Americano de Dermatología Osteopática (AOCD, por sus siglas en inglés), se trata de una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa, que ocasiona el síndrome de la uña verde. Los especialistas creen que el microbio sobrevive en ambientes húmedos y, cuando crece, produce pigmentos de ese color. Generalmente, la uña no duele cuando se tiene el malestar, pero la piel podría dañarse e inflamarse.

Expertos recomiendan concurrir úicamente a salones de belleza certificados o bien reconocidos por los usuarios Unsplash

Para prevenir este padecimiento, los expertos de Mayoclinic recomiendan limar la uña de forma cuidadosa, sin importar si se trata de la técnica en acrílico o gel. Asimismo, explicaron que la fijación requiere de adhesivos y es importante verificar que la persona a la que se le aplicará no sea alérgica a estos. Quienes acuden regularmente a salones de belleza o manicuras profesionales, deben tomar en cuenta lo siguiente:

Asegurarse de que el salón muestre una habilitación o licencia conforme el lugar donde se encuentra.

Observar que las herramientas que se utilicen para el tratamiento estético estén limpias.

Considerar tener una lima de uñas propia.

Acudir al salón cada dos o tres semanas para un mantenimiento.

Dejar respirar las uñas cada dos o tres meses.

