Una mujer causó conmoción en las redes sociales por mostrar lo terrible que fue su estadía en Ibiza debido a una reacción alérgica que le provocaron las pestañas postizas. Lo que debía ser el viaje de sus sueños, dado que invirtió una gran suma de dinero, se convirtió en su mayor pesadilla. Tuvo que permanecer encerrada por mucho tiempo, ir al médico y hasta llevar un tratamiento de medicamentos. Se volvió viral y los usuarios quedaron impactados con su apariencia.

La usuaria @gembethan fue quien compartió un video en TikTok para contar paso a paso cómo se le arruinaron las vacaciones. Todo comenzó cuando quiso arreglarse esa parte de la cara un día antes de emprender viaje, pero nunca estimó los riesgos que esto significaba al ser la primera vez que se aplicaba extensiones de pestañas.

De igual forma, voló hasta Ibiza en la espera de que todo saliera bien, pero no fue así, dado que todo empeoró gradualmente. A la mañana siguiente, tenía los ojos “un poco rojos”. Ella esperaba que fuera normal, como una reacción de que se adaptaban a algo nuevo. No obstante, ese mismo día a la noche se dio cuenta de que se le comenzaban a hinchar y a ponerse más sensibles.

Así fue la reacción alérgica que tuvo una mujer ante las pestañas postizas

La tiktoker creyó que la solución era quitarse las pestañas, una a una, y así lo hizo. Lamentablemente, eso provocó más hinchazón y dolor. “Voy a llorar, en serio. Pagué mucho dinero por Ibiza y no puedo salir de mi casa”, escribió en su clip. Si bien tenía la esperanza de poder disfrutar de su viaje, todo terminó “mucho peor”, cuando tuvo que ir al hospital al ver que su problema era demasiado grave.

Allí, le aplicaron un medicamento y le dieron una orden de que tenía que tomar otros remedios por una semana. “No vi a Calvin Harris y gasté 200 euros en una visita al hospital para tomar medicinas durante toda la semana... solo me pasa a mí”, concluyó. No detalló cuál fue el motivo de la alergia, si una mala aplicación o si simplemente su cuerpo no logró adaptarse al tratamiento de belleza.

Sugerencias para evitar daños con las pestañas postizas

La grabación de la mujer acumula hasta el momento 1,4 millones de reproducciones, y cientos de comentarios de personas que se dijeron sorprendidas por lo que le ocurrió. Sin embargo, predominaron las mujeres que ya tienen algún tipo de experiencia con este procedimiento de belleza. Algunas le explicaron que debió haber verificado desde antes que su piel resistiera la sustancia que se usa para pegar las pestañas.

Este fue el resultado final @gembethan/TikTok

Otras, por su parte, le contaron experiencias similares que vivieron: “Tuviste que haberte hecho la prueba de parche de pegamento”; “Yo estuve poniéndome extensiones por cinco años y de repente desarrollé una reacción alérgica. El pegamento del salón era el mismo y creo que mi cuerpo simplemente dijo ‘no más’”; “Esto me paso y ahora no puedo tener ningún tipo de extensiones de pestañas“; “Me pasó y nunca lo volvería a hacer”.

LA NACION