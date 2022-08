Se quería sentar en la ventana del avión pero generó un escándalo y los pasajeros aplaudieron cuando la echaron

Nadie está exento de los viajeros molestos, aquellos que pueden perder el control en el vuelo ante la más mínima provocación: desde si algo no está en orden en su lugar, hasta si les piden el uso de cubrebocas. A veces, a estas personas no les gusta la comida o bebida o incluso el sitio en el que compraron sus asientos. De esto fue ejemplo una mujer que fue expulsada de un avión de Jetstar mientras la multitud se unía en aplausos en la cabina, en símbolo de aprobación por la decisión que habían tomado los asistentes de vuelo. Todo habría iniciado con un intercambio de palabras luego de que no la dejaran sentarse en la ventana.

En redes sociales, se viralizó un video donde se veía cómo la australiana atacaba a los pasajeros en la ruta de Phuket a Sídney el fin de semana. La pasajera viajaba sola en el vuelo JQ28 que salía el domingo pasado desde el sur de Tailandia, cuando se cree lanzó las primeras quejas por estar sentada en el pasillo.

El escándalo que desató una pasajera que se quería sentar en la ventana del avión

En una de las grabaciones, la captaron mientras gritaba “Estoy fuera, estoy fuera” al salir de su asiento. Luego, empezó a quitar sus artículos del compartimiento superior mientras seguía con las palabras: “Gracias montón de gente”. Como los demás aplaudían al notar que se iba, justo antes de salir se volteó hacia donde estaba una de estas personas y le preguntó, de forma amenazante: “¿Cómo me llamaste?”

Ese fue el instante de mayor tensión y alguien a bordo de la nave pronunció: “Dios mío, está a punto de empezar una pelea”. Mientras que los demás la animaron a irse, la mujer le preguntó a la azafata: “¿Se supone que debo ignorarlo?”, a lo que la empleada se limitó a asentir con la cabeza. Finalmente, la viajera fue escoltada en la parte delantera del avión donde discutió con un miembro de la tripulación mientras apuntaba hacia su asiento.

Una pasajera fue sacada de un avión luego de que presuntamente no le dieron el asiento de la ventana news.com.au.

Antes del momento del pleito, la filmaron mientras se mostraba ante la cámada con una actitud muy distinta y relajada.

La respuesta de la aerolínea

Tras este incidente, Jetstar confirmó la expulsión del vuelo de la mujer por ser “disruptiva y usar un lenguaje abusivo e inapropiado”. La compañía aseguró que la escoltaron fuera del vuelo antes de despegar en Phuket.

“Se llamó a la seguridad del aeropuerto y la sacaron. Nos tomamos la seguridad muy en serio y este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestros aviones”, puntualizó un portavoz para news.com.au.

