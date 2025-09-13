Según la TSA: el artículo portátil que puede viajar en el equipaje de mano, pero con ciertas restricciones

Para muchos pasajeros ya es común saber qué tipo de objetos personales no se pueden llevar en el equipaje de mano para abordar un vuelo, como son los líquidos y con algún tipo de filo como tijeras o rastrillos. Ahora, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) añadió un artículo personal de higiene a este listado.

Qué objeto de higiene personal no se puede llevar en el equipaje de mano

Recientemente, la TSA ha marcado dispositivos como cargadores de baterías portátiles, computadoras portátiles y teléfonos celulares para que los pasajeros los lleven en su equipaje de mano en lugar de registrarlos en sus equipajes que van en la bodega de la aeronave, debido a que la mayoría contiene baterías de litio que pueden ocasionar un incendio.

Los cepillos de dientes eléctricos pueden llevarse en el equipaje de mano o el facturado (Unsplash)

Ahora, la Administración informó que esta misma medida aplica para los cepillos de dientes electrónicos que se pueden llevar tanto en el equipaje de mano, como en las maletas documentadas, pero tienen instrucciones especiales para este objeto de higiene personal.

“Los dispositivos con baterías de metal de litio o iones de litio deben transportarse en el equipaje de mano. La decisión final sobre si se permite o no el paso de este tipo de artículos por el punto de control en un aeropuerto, recae en el oficial de la TSA”, indicó la Administración.

Por qué hay que llevar el cepillo de dientes electrónico en la cabina del avión

De manera general, las normas de la TSA establecen que todos los dispositivos con este tipo de baterías también deben llevarse en la cabina del avión, para que, en caso de un incendio, la tripulación pueda reconocer el tipo de aparato y actuar para apagar el siniestro.

Los cepillos de dientes eléctricos tienen instrucciones si se quieren llevar en el equipaje de mano (Unsplash)

La dependencia añade que todas las baterías de metal de litio o iones de litio, sin importar si están o no en un dispositivo, deben guardarse en el equipaje de mano.

En caso de que los usuarios decidan y se les permita guardar su cepillo de dientes electrónico y otros objetos con este tipo de baterías, deben estar completamente apagados y protegidos para evitar su activación o daños involuntarios que podrían causar un incidente.

En agosto de este año, la TSA actualizó su reglamento de objetos prohibidos sobre algunos objetos para peinar el cabello, como el caso de los rizadores inalámbricos, que deben ir en el equipaje de mano, en especial si cuentan con cartuchos de gas o butano, según consignó USA Today.

Ya no es necesario quitarse los zapatos en aeropuertos de EE.UU.

Después de casi 20 años, la TSA quitó la medida de seguridad que obligaba a todos los usuarios de los aeropuertos de Estados Unidos a quitarse los zapatos en los controles de seguridad, previo a abordar sus vuelos.

FILE - In this Aug. 3, 2011 photo, an experienced airline passenger holds his shoes and has an unloosened belt while waiting to go through the Transportation Security Administration security checkpoint at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser, File)� Erik S. Lesser� - FR53108 AP�

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), indicó que eliminar la norma Shoes-off moderniza y mejora la experiencia de vuelo de los pasajeros en todas las líneas aéreas del país, con lo que se prevé que se reduzcan los tiempos de espera.

“La seguridad es como siempre nuestra máxima prioridad. Gracias a nuestros avances tecnológicos de vanguardia y a nuestro enfoque de seguridad multinivel, confiamos en poder implementar este cambio manteniendo los más altos estándares”, dijo Noem.

Esta medida se impuso hace casi 20 años, después de que Richard Reid intentó derribar un vuelo de París a Miami a fines de 2001, con explosivos escondidos dentro de sus zapatos. La amenaza fue frustrada por parte de los pasajeros y tripulación de la aeronave, pero el antecedente fue clave para que se impusiera esta norma en todos los aeropuertos de Estados Unidos a partir de 2006.