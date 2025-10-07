Senadores acusan a la fiscal general de EE.UU. de politizar la justicia

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, enfrentó el martes un intenso interrogatorio por parte de senadores que la acusan de convertir al Departamento de Justicia en una herramienta del presidente Donald Trump para atacar a sus supuestos enemigos.

Desde que asumió el cargo, la exabogada del multimillonario republicano ha recibido duras críticas de la oposición por no haber mantenido la independencia del departamento de la Casa Blanca.

"En tan solo ocho meses, ha transformado profundamente el Departamento de Justicia y ha dejado una gran mancha en la historia estadounidense", dijo el senador demócrata Dick Durbin a Bondi.

Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, dijo que el expresidente Joe Biden nunca había ordenado al fiscal general que procesara a sus oponentes políticos. "Lo que ha ocurrido desde el 20 de enero de 2025 haría estremecer incluso al presidente Nixon", señaló.

Bondi defendió su gestión al frente del departamento y afirmó que su oficina trabaja para restaurar la confianza de los estadounidenses en el sistema judicial, tras lo que describió como manipulación política bajo el mandato de Biden.

"Estamos volviendo a nuestra misión principal: combatir la delincuencia real", declaró.

Durante la campaña electoral de 2024, mientras se encontraba envuelto en varios procesos legales, Trump advirtió repetidamente que en caso de volver a la Casa Blanca perseguiría a sus enemigos políticos.

En una publicación reciente en su plataforma Truth Social, pareció regañar a Bondi al referirse a alguien a quien llamó "Pam" por su falta de acción.

Si bien estas audiencias en el Congreso estadounidense son tradicionalmente una oportunidad para presenciar declaraciones impactantes de los líderes políticos que participan en ellas, el discurso de Bondi alcanzó un nivel de virulencia e ira pocas veces visto.

ft-rle/vla/db/mar